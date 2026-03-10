Altında ibre yukarı döndü: 10 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın piyasasında fiyat değişimleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel gelişmeler ve piyasalardaki seyirle birlikte altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor.
Peki, 10 Mart 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.328,2 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 12.244 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 24.481 TL
- Tam altın satış fiyatı: 47.999,06 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.739 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.179 dolar