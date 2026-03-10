ARA
  • TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda azaldı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 ve yıllık yüzde 1,8 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,8 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde ise, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı.

 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 5,6 arttı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda azaldı-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,8 arttı.

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda azaldı-2
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık ve yıllık bazda azaldı-3
