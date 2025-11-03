Altın haftaya nasıl başladı? (3 Kasım 2025)

Yatırımcılar ve vatandaşlar haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Fed’in faiz indirimi yönündeki mesajlarını zayıflatması altının haftaya yatay bir seyirle başlamasına neden oldu.
Peki, 3 Kasım 2025 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
- Gram altın satış fiyatı: 5.412,39 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 9.222,00 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 18.433,00 TL
- Tam altın satış fiyatı: 36.661,09 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.719,00 TL
- Gremse altın satış fiyatı: 91.933,88 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.003,51 dolar