BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.11.2025)

ENDEKS ORTALAMARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.02 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.42 yükselişle 10,972 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 262 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 110.64 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 56.60 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.35 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,861 ve 10,750 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,038 ve 11,105 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.14 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 60.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57.50-56.00

Satım aralığı: 62.00-62.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.04

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 82.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 79.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 80.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 79.00-77.50

Satım aralığı: 82.00-82.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 95.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 105.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 93.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.50-88.50

Satım aralığı: 100.00-103.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.11

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 539 seviyesinin altındaki kapanışlarda 500.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 567.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 500.00-477.50

Satım aralığı: 540.00-555.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.486 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 51.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 54.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.75-48.25

Satım aralığı: 54.00-51.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.12

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



ÇİMSA



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 44.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 47.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 51.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 43.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 43.75-41.75

Satım aralığı: 49.00-45.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.041 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



İZLENMELİ

176.6 - 181 aralığında hareket eden hisse 180.3 seviyesinin altında kapanışlarda 175.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 180.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 191.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 175.00-173.00

Satım aralığı: 182.00-178.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 16.48 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.27 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.40-16.00

Satım aralığı: 17.40-17.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

100.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 95.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 99.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 101.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 95.50-93.50

Satım aralığı: 101.00-101.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.90

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 128 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 142.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 127.00-125.00

Satım aralığı: 136.00-136.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.13.09 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.20-11.40

Satım aralığı: 12.80-13.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.125 puan azaldı.



KUYAS YATIRIM



GÜÇ KAYBEDİYOR

53.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 49.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 49.25-47.75

Satım aralığı: 52.00-52.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 37.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 37.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 37.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.75-34.75

Satım aralığı: 38.50-41.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



İZLENMELİ

20.6282568807345 - 21.32 aralığında hareket eden hisse 21.26 seviyesinin altında kapanışlarda 20.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.30-20.00

Satım aralığı: 21.60-20.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.76

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



PETKİM



DİRENÇTE ZORLANDI

16.89-17.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.17 seviyesinin altında kapanışlarda 16.00 seviyesine gerileyebilir. 18.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.00-15.20

Satım aralığı: 18.10-18.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 35.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.38 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.75-34.25

Satım aralığı: 37.50-37.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.072 puan arttı.



T.S.K.B.



GÜÇ KAYBEDİYOR

13.38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 12.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12.89 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.60-12.20

Satım aralığı: 13.00-13.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.