ARA
DOLAR
42,06
0,23%
DOLAR
EURO
48,51
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5412,70
-0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
10971,52
1,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.11.2025)

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.11.2025)

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.52 ile Margün Enerji ve yüzde 15.11 ile Borusan Boru Sanayi olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -10.21 ve yüzde -7.97 ile Graınturk Holding ve Trabzonspor Sportif hisseleri oldu. (Veriler, 31 Ekim 2025 Cuma kapanışına göredir)


BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (01.11.2025)

ENDEKS ORTALAMARININ ALTINDA

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 27.55 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.02 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.42 yükselişle 10,972 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 262 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 110.64 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-1

RSI göstergesi 56.60 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.35 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,861 ve 10,750 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11,038 ve 11,105 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.14 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-2
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 60.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 60.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 57.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 57.50-56.00
Satım aralığı: 62.00-62.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.04
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.024 puan arttı.


ALARKO HOLDİNG

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-3
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 82.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 79.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 80.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 79.00-77.50
Satım aralığı: 82.00-82.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.40
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.


ASTOR ENERJİ

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-4
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 95.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 105.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 93.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 93.50-88.50
Satım aralığı: 100.00-103.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.11
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.


BİM MAĞAZALAR

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-5
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 539 seviyesinin altındaki kapanışlarda 500.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 567.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 500.00-477.50
Satım aralığı: 540.00-555.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.79
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.486 puan azaldı.


COCA COLA İÇECEK

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-6
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 51.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 54.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 48.75-48.25
Satım aralığı: 54.00-51.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.12
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.


ÇİMSA

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-7
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 44.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 47.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 51.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 43.75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 43.75-41.75
Satım aralığı: 49.00-45.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.63
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.041 puan arttı.


DOĞUŞ OTOMOTİV

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-8
İZLENMELİ
176.6 - 181 aralığında hareket eden hisse 180.3 seviyesinin altında kapanışlarda 175.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 180.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 191.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 175.00-173.00
Satım aralığı: 182.00-178.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.


DOĞAN HOLDİNG

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-9
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 16.48 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.27 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 16.40-16.00
Satım aralığı: 17.40-17.60
Endeks Ağırlığı (%): 0.50
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.


FORD OTOSAN

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-10
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
100.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 95.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 99.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 101.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 95.50-93.50
Satım aralığı: 101.00-101.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.90
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-11
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 128 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 142.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 127.00-125.00
Satım aralığı: 136.00-136.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.39
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.


İŞ BANKASI (C)

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-12
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.13.09 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.20 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 13.44 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12.20-11.40
Satım aralığı: 12.80-13.50
Endeks Ağırlığı (%): 3.02
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.125 puan azaldı.


KUYAS YATIRIM

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-13
GÜÇ KAYBEDİYOR
53.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 49.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 49.25-47.75
Satım aralığı: 52.00-52.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.60
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.


MİA TEKNOLOJİ

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-14
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 37.58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 37.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 35.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 37.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35.75-34.75
Satım aralığı: 38.50-41.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.33
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.


OYAK ÇİMENTO

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-15
İZLENMELİ
20.6282568807345 - 21.32 aralığında hareket eden hisse 21.26 seviyesinin altında kapanışlarda 20.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 20.30-20.00
Satım aralığı: 21.60-20.80
Endeks Ağırlığı (%): 0.76
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.


PETKİM

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-16
DİRENÇTE ZORLANDI
16.89-17.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.17 seviyesinin altında kapanışlarda 16.00 seviyesine gerileyebilir. 18.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 16.00-15.20
Satım aralığı: 18.10-18.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.64
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.


ŞİŞE CAM

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-17
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 35.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.38 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 34.75-34.25
Satım aralığı: 37.50-37.25
Endeks Ağırlığı (%): 1.73
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.072 puan arttı.


T.S.K.B.

BIM, DOAS, FROTO, CCOLA... BIST 100 hisselerinin teknik analizi-18
GÜÇ KAYBEDİYOR
13.38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 12.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12.89 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12.60-12.20
Satım aralığı: 13.00-13.20
Endeks Ağırlığı (%): 0.43 
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL