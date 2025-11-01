Tüpraş 2025 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Konsolide bilançoya göre Tüpraş'ın üçüncü çeyrek net kârı 12 milyar 161 milyon 649 bin TL oldu.

Şirket geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğini 10 milyar 322 milyon 348 bin TL net kâr ile tamamlamıştı. Böylelikle Tüpraş'ın net karı 2024 yılnın üçüncü çeyreğine göre yüzde 17,8 oranında artmış oldu.

Yılın ilk dokuz ayına bakıldığında ise şirketin net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 21 milyar 822 milyon 709 bin TL olarak gerçekleşti. Tüpraş, 2024 yılının ilk dokuz ayında 18 milyar 91 milyon 634 bin TL net kâr elde etmişti.