500 bin konut projesi: Konya'da evler nereye hangi ilçelere yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.
KONYA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da 15.000 konut yapılacak.
1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
2 KONTENJAN
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
3 KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
GELİR ŞARTI
Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
SATIŞ FİYATI NE KADAR?
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
4 500 BİN KONUT PROJESİ: KONYA'DAKİ KONUTLAR NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|BANKA
|1
|KONYA
|MERKEZ
|KONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|9.370
|EMLAK KATILIM BANKASI
|2
|KONYA
|AHIRLI
|KONYA AHIRLI 71/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|71
|ZİRAAT BANKASI
|3
|KONYA
|AKÖREN
|KONYA AKÖREN 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|4
|KONYA
|AKŞEHİR
|KONYA AKŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|5
|KONYA
|ALTINEKİN
|KONYA ALTINEKİN 157/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|157
|ZİRAAT BANKASI
|6
|KONYA
|BEYŞEHİR
|KONYA BEYŞEHİR 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|450
|HALK BANKASI
|7
|KONYA
|CİHANBEYLİ
|KONYA CİHANBEYLİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|8
|KONYA
|ÇELTİK
|KONYA ÇELTİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
|9
|KONYA
|ÇUMRA
|KONYA ÇUMRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|10
|KONYA
|DERBENT
|KONYA DERBENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|47
|ZİRAAT BANKASI
5 KONYA 15.000 TOKİ PROJESİ İLÇE LİSTESİ
|11
|KONYA
|DEREBUCAK
|KONYA DEREBUCAK 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|60
|ZİRAAT BANKASI
|12
|KONYA
|DEREBUCAK
|KONYA DEREBUCAK GENCEK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|40
|ZİRAAT BANKASI
|13
|KONYA
|DOĞANHİSAR
|KONYA DOĞANHİSAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|ZİRAAT BANKASI
|14
|KONYA
|EMİRGAZİ
|KONYA EMİRGAZİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|15
|KONYA
|EREĞLİ
|KONYA EREĞLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|16
|KONYA
|GÜNEYSINIR
|KONYA GÜNEYSINIR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|17
|KONYA
|HADİM
|KONYA HADİM 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|30
|ZİRAAT BANKASI
|18
|KONYA
|HALKAPINAR
|KONYA HALKAPINAR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI
|19
|KONYA
|HÜYÜK
|KONYA HÜYÜK 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|90
|ZİRAAT BANKASI
|20
|KONYA
|HÜYÜK
|KONYA HÜYÜK SELKİ 97/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|97
|ZİRAAT BANKASI
|21
|KONYA
|ILGIN
|KONYA ILGIN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|22
|KONYA
|KADINHANI
|KONYA KADINHANI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|23
|KONYA
|KARAPINAR
|KONYA KARAPINAR 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|24
|KONYA
|KARATAY
|KONYA KARATAY İSMİL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|HALK BANKASI
|25
|KONYA
|KULU
|KONYA KULU 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|HALK BANKASI
|26
|KONYA
|MERAM
|KONYA MERAM SEFAKÖY 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|27
|KONYA
|SARAYÖNÜ
|KONYA SARAYÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|ZİRAAT BANKASI
|28
|KONYA
|SEYDİŞEHİR
|KONYA SEYDİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|29
|KONYA
|TAŞKENT
|KONYA TAŞKENT BALCILAR 73/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|73
|ZİRAAT BANKASI
|30
|KONYA
|TAŞKENT
|KONYA TAŞKENT ÇETMİ 51/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|51
|ZİRAAT BANKASI
|31
|KONYA
|TUZLUKÇU
|KONYA TUZLUKÇU 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|75
|ZİRAAT BANKASI
|32
|KONYA
|YALIHÜYÜK
|KONYA YALIHÜYÜK 22/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|22
|ZİRAAT BANKASI
|33
|KONYA
|YUNAK
|KONYA YUNAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|94
|ZİRAAT BANKASI