  500 bin konut projesi: Konya'da evler nereye hangi ilçelere yapılacak?

500 bin konut projesi: Konya'da evler nereye hangi ilçelere yapılacak?

'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 500 bin konutun illere göre dağılımı belli olmuştu. Şimdi ilçeler de belli oldu. Peki, Konya'da proje kapsamındaki evler nerede yapılacak?


Son Güncellenme:
500 bin konut projesi: Konya'da evler nereye hangi ilçelere yapılacak?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi. En fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.

KONYA'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya'da 15.000 konut yapılacak.
 

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
 

KONTENJAN

KONTENJAN

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
 

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

GELİR ŞARTI

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

500 BİN KONUT PROJESİ: KONYA'DAKİ KONUTLAR NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

500 BİN KONUT PROJESİ: KONYA'DAKİ KONUTLAR NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?
SIRA NOİLİİLÇEPROJE ADIKONUT SAYISIBANKA
1KONYAMERKEZKONYA MERKEZ (MERAM,KARATAY,SELÇUKLU) 9370/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ9.370EMLAK KATILIM BANKASI
2KONYAAHIRLIKONYA AHIRLI 71/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ71ZİRAAT BANKASI
3KONYAAKÖRENKONYA AKÖREN 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94ZİRAAT BANKASI
4KONYAAKŞEHİRKONYA AKŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500HALK BANKASI
5KONYAALTINEKİNKONYA ALTINEKİN 157/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ157ZİRAAT BANKASI
6KONYABEYŞEHİRKONYA BEYŞEHİR 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ450HALK BANKASI
7KONYACİHANBEYLİKONYA CİHANBEYLİ 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
8KONYAÇELTİKKONYA ÇELTİK 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ47ZİRAAT BANKASI
9KONYAÇUMRAKONYA ÇUMRA 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200HALK BANKASI
10KONYADERBENTKONYA DERBENT 47/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ47ZİRAAT BANKASI

KONYA 15.000 TOKİ PROJESİ İLÇE LİSTESİ

KONYA 15.000 TOKİ PROJESİ İLÇE LİSTESİ
11KONYADEREBUCAKKONYA DEREBUCAK 60/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ60ZİRAAT BANKASI
12KONYADEREBUCAKKONYA DEREBUCAK GENCEK 40/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ40ZİRAAT BANKASI
13KONYADOĞANHİSARKONYA DOĞANHİSAR 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ150ZİRAAT BANKASI
14KONYAEMİRGAZİKONYA EMİRGAZİ 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94ZİRAAT BANKASI
15KONYAEREĞLİKONYA EREĞLİ 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500HALK BANKASI
16KONYAGÜNEYSINIRKONYA GÜNEYSINIR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94ZİRAAT BANKASI
17KONYAHADİMKONYA HADİM 30/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ30ZİRAAT BANKASI
18KONYAHALKAPINARKONYA HALKAPINAR 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94ZİRAAT BANKASI
19KONYAHÜYÜKKONYA HÜYÜK 90/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ90ZİRAAT BANKASI
20KONYAHÜYÜKKONYA HÜYÜK SELKİ 97/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ97ZİRAAT BANKASI
21KONYAILGINKONYA ILGIN 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
22KONYAKADINHANIKONYA KADINHANI 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
23KONYAKARAPINARKONYA KARAPINAR 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
24KONYAKARATAYKONYA KARATAY İSMİL 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ100HALK BANKASI
25KONYAKULUKONYA KULU 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ300HALK BANKASI
26KONYAMERAMKONYA MERAM SEFAKÖY 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200HALK BANKASI
27KONYASARAYÖNÜKONYA SARAYÖNÜ 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ200ZİRAAT BANKASI
28KONYASEYDİŞEHİRKONYA SEYDİŞEHİR 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ500HALK BANKASI
29KONYATAŞKENTKONYA TAŞKENT BALCILAR 73/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ73ZİRAAT BANKASI
30KONYATAŞKENTKONYA TAŞKENT ÇETMİ 51/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ51ZİRAAT BANKASI
31KONYATUZLUKÇUKONYA TUZLUKÇU 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ75ZİRAAT BANKASI
32KONYAYALIHÜYÜKKONYA YALIHÜYÜK 22/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ22ZİRAAT BANKASI
33KONYAYUNAKKONYA YUNAK 94/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ94ZİRAAT BANKASI
0
