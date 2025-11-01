Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (31 Ekim)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket şöyle:
1 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 686 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır.
İlgili siparişler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının sevkiyatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut üretim ve teslimat planına göre, söz konusu siparişlerin 2026 yılında yaklaşık 230 milyon ABD doları, 2027 yılında ise yaklaşık 456 milyon ABD doları tutarında konsolide gelirlerimize katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu öngörü, projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
2 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz A.B.D'de yerleşik özel bir firma ile 30.10.2025 tarihinde 41.388.000 USD (1.737.281.994 Türk Lirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında "39 adet güç transformatörü" için satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2024 yılı hasılatına oranı % 6,53'dür.
3 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile iki adet kepçeli gezer köprülü vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 1.280.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
4 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Bursa merkezli özel bir firma ile 31.10.2025 tarihinde, KDV dahil 151.380.000 TL. (yüzellibir milyon üçyüzseksenbin Türk Lirası) tutarında bir sipariş sözleşmesi imzalamıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.