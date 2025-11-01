Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (31 Ekim)

Açıklama şöyle:

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 686 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır.

İlgili siparişler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının sevkiyatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut üretim ve teslimat planına göre, söz konusu siparişlerin 2026 yılında yaklaşık 230 milyon ABD doları, 2027 yılında ise yaklaşık 456 milyon ABD doları tutarında konsolide gelirlerimize katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu öngörü, projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.