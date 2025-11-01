Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 11 şirket var (27-31 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır. Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.