Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 11 şirket var (27-31 Ekim)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Kalyon Özgün Metro İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İle Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı İnşaat Ve Elektromekanik İşler İle M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri Yapım İşi için Beton Tedarik Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 1.100.000.000 TL (BirmilyaryüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
Turgut Müteahhitlik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İle İstanbul Güngören Tozkoparan 4. Etap 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı işi için Her Sınıftan Beton Temini işi Sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler kapsamında yaklaşık 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (Proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
2 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (27.10.2025) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 836.300 (SekizYüzOtuzAltıBinÜçYüz) EUR'dur.
3 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
Firmamız yurtiçi yerleşik bayileri ile "Bayi ve alt bayi stok yönetimi sistemi" çalışması sonucunda 171.303.871,50 ₺ + KDV ( Usd Kuru :41.97 ₺ ile 4.081.579,02 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.
Firmamız, yurtiçi yerleşik Bakır Mamulleri Satış bayileri ile "2025 Eylül ayında faaliyete aldığı Bakır Lama üretim tesisinde üretilmek üzere" 400 Ton Bakır Lama ve Topraklama Malzemesi satışı kapsamında 191.937.204,00 ₺ + KDV ( Güncel Usd Kuru 41.97 ₺ ile 4.573.200,00 $ + KDV) satış sözleşmeleri imzalamıştır.(Lme Bakır Baz Değeri: 11.033 $ olup ,toplam satış değeri değişkenlik gösterebilecektir).
4 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, taktik seviye kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretimleri kapsamında 994.950 + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, yangın söndürme sistem tedarikine yönelik olarak 5.950.000 USD + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik müşterimiz arasında, taktik seviye kara araçlarına yönelik kritik bileşen üretimleri kapsamında 994.950 USD + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır.
5 ONCOSEM ONKOLOJİK SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ONCSM)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, 01.10.2025 tarihinde Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin açmış olduğu "2 Yıl Süreli Kemoterapi Hizmet Alımı İşi" ihalesine katılmıştır. 15.10.2025 tarihinde kesinleşen ihale kararı şirketimize tebliğ edilmiş olup, 27.10.2025 tarihinde Şirketimiz ile Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi arasında "2 Yıl Süreli Kemoterapi Hizmet Alımı İşi" sözleşmesi 33.954.181,98 TL bedelle imzalanmıştır.
6 İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (INDES)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Lenovo Ireland International Ltd. arasında Motorola markalı cep telefonları ve cep telefonu aksesuarları ürünlerinin Türkiye distribütörlüğü konusunda görüşmelere başlanmıştır. Motorola, 1928'den beri tasarımla varlığını sürdüren ve kullanıcılarının dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren global bir markadır. Markanın amacı, günlük yaşamı herkes için daha kolay ve daha keyifli hale getirmek için daha geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi sunmaktır.
7 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içi bir müşterisi ile savunma sistemleri alanında tutarı 2.600.000 ABD Doları olan bir hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye konu hizmet, ilgili müşteriye 2025-2028 yılları arasında sağlanacaktır.
8 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 686 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. İlgili siparişler kapsamında üretilecek büyük çaplı hat borularının sevkiyatlarının 2026 ve 2027 yılları boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Mevcut üretim ve teslimat planına göre, söz konusu siparişlerin 2026 yılında yaklaşık 230 milyon ABD doları, 2027 yılında ise yaklaşık 456 milyon ABD doları tutarında konsolide gelirlerimize katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu öngörü, projelerin ilerleme durumuna ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
9 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ABD'de yerleşik özel bir firma ile 30.10.2025 tarihinde 41.388.000 USD (1.737.281.994 Türk Lirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında "39 adet güç transformatörü" için satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2024 yılı hasılatına oranı % 6,53'dür.
10 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışında faaliyet gösteren bir firma ile iki adet kepçeli gezer köprülü vinç üretimi ve teslimi konusunda toplam 1.280.000 Avro (KDV Hariç) tutarında bir sözleşme imzalamış olup, söz konusu vinçlerin üretim ve tesliminin 2026 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.