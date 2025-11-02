Berkshire, üçüncü çeyrekte 13,5 milyar dolar faaliyet kârı açıkladı. Bu rakam, bir yıl önceki 10,1 milyar dolar ve önceki çeyrekteki 11,2 milyar dolar seviyesinin oldukça üzerinde.

CNBC'nin analizine göre bu yükselişin temel nedeni, sigorta faaliyetlerinden elde edilen prim gelirinin yüzde 200’ün üzerinde artarak 2,37 milyar dolara çıkmasıydı.

Warren Buffett, hisse fiyatındaki belirgin düşüşe rağmen bir kez daha hisse geri alımı yapmadı. Şirket, 2025’in ilk dokuz ayında hiçbir hisse geri alımı yapılmadığını bildirdi. 2025 yılı boyunca Berkshire’ın A ve B sınıfı hisseleri %5 artarken, S&P 500 endeksi %16,3 yükseldi.

Geri alım yapılmadığı için Berkshire’ın nakit rezervi rekor seviyeye ulaşarak 381,6 milyar dolara çıktı. Bu rakam, yılın ilk çeyreğinde kaydedilen 347,7 milyar dolarlık önceki rekoru da geride bıraktı.

CNBC "Berkshire, diğer hisse senetlerini de cazip bulmadı ve üçüncü çeyrekte net hisse satışı yaparak 10,4 milyar dolarlık vergilendirilebilir kazanç elde etti" diyor.

YATIRIMCILAR YAKINDAN İZLİYOR

Berkshire Hathaway, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Yatırımcılar, şirketin efsanevi CEO’su Warren Buffett’ın yıl sonuna kadar emekli olmaya hazırlanması nedeniyle şirketi yakından izliyor.

Investopedia'nın analizine göre holdingin rekor nakit birikiminin büyük bölümü, kısa vadeli Hazine bonolarına yatırılmış durumda.

Analizde şu yorum yapılmış: "Berkshire yatırımcıları açısından nakit rezervi önemli çünkü bu tutar uygun fırsatlar ortaya çıktığında değer odaklı yatırım veya satın alma stratejisi doğrultusunda kullanılabilecek hazır sermaye anlamına gelir. Rekor seviyedeki nakit, Buffett’ın “iyi bir fırsat” beklediğini gösteriyor olabilir.

Yeni Satın Alma

Geçtiğimiz ay Berkshire, Occidental Petroleum’un petrokimya birimi OxyChem’i 9,7 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını duyurmuştu. Bu anlaşma, Berkshire’ın 2022’de 11,6 milyar dolara sigorta şirketi Alleghany’yi almasından bu yana yaptığı en büyük satın alma oldu.

CEO'LUĞA VEDA EDECEK

95 yaşındaki Warren Buffett, Mayıs ayında yaptığı açıklamada 2025 sonunda CEO’luk görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Sigorta dışı operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Greg Abel, yeni CEO olarak görevi devralacak. Buffett ise yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek.