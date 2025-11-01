Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (27-31 Ekim)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,27 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.816,89 puanı, en yüksek 10.994,41 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,19 artışla 15.617,70 puan, sanayi endeksi yüzde 1,53 yükselişle 14.351,61 puan ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 kazançla 26.797,13 puan olurken, hizmetler endeksi yüzde 0,60 düşüşle 10.997,19 puan oldu.

- Margün Enerji Üretim Sanayi en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,52 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 15,11 ile Borusan Boru, yüzde 13,29 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,21 ile Grainturk Holding AŞ, yüzde 7,97 ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve yüzde 6,99 ile BİM Birleşik Mağazalar olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 928 milyar 416 milyon lirayla ASELSAN, 565 milyar 320 milyon lirayla Garanti BBVA ve 466 milyar 200 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

- Dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,96 düşüşle 5 bin 431,4 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı yüzde 1,95 azalışla 36 bin 640 liraya indi.

Doların satış fiyatı ise yüzde 0,19 artarak 42,0490 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 0,59 azalarak 48,5610 lira oldu.

Geçen hafta 56,0330 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,50 düşüşle 55,1920 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,95 kayıpla 52,3350 liradan alıcı buldu.