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  • Altın haftaya yükselişle başladı: 17 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın haftaya yükselişle başladı: 17 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, doların zayıflaması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz adımlarına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesiyle yeni haftaya yükselişle girdi. Altındaki yükselişle birlikte güncel fiyatlar yatırımcıların gündeminde yer alıyor. "Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi?" soruları yakından takip ediliyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel alış ve satış rakamları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın haftaya yükselişle başladı: 17 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyretti. Piyasalardaki gelişmelerle birlikte yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından izliyor. "Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. 

Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 17 Ağustos 2026

Ons altın fiyatları 17 Ağustos 2026

Alış: 4.396 dolar

Satış: 4.396,6 dolar

2 17 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

17 Ağustos 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.765,8 TL

Satış: 6.766,8 TL

3 17 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

17 Ağustos 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.918 TL

Satış: 11.035 TL

4 17 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

17 Ağustos 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.835 TL

Satış: 22.070 TL

5 17 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

17 Ağustos 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.695 TL

Satış: 43.545 TL

6 17 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

17 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 43.537 TL

Satış: 43.964 TL

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