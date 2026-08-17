Altın haftaya yükselişle başladı: 17 Ağustos 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü seyretti. Piyasalardaki gelişmelerle birlikte yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından izliyor. "Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın bugün kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar?" soruları günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü güncel altın fiyatları...