Savaş gündemi piyasaları etkiliyor: Küresel piyasalarda haftaya temkinli başlangıç

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasında devam eden gerilimin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik yeni saldırıları ve ABD'nin İran'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulayabileceğine ilişkin açıklamalar, jeopolitik belirsizlikleri artırıyor.

"Piyasaları en çok jeopolitik belirsizlikler etkiliyor"

Analistler, piyasaları en çok etkileyen faktörün jeopolitik belirsizlikler olduğunu belirterek, bu durumun risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından cuma günü küresel piyasalarda risk iştahı azalmıştı. ABD'de perakende satışlar temmuzda artış beklentilerine rağmen yüzde 0,6 düşerken Ekim 2025'ten bu yana ilk azalışını kaydetti.

Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta 51'e gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Zayıf perakende satış rakamları ile zayıflayan tüketici güveninin bir araya gelmesi, üçüncü çeyreğin ilerleyen dönemlerinde tüketici harcamalarının ivmesi konusunda bazı soru işaretlerini gündeme getirdi.

Söz konusu veriler, ABD halkının ekonomiye ilişkin bakış açısının daha karamsar hale geldiğini gösterirken, büyüme görünümüne ilişkin endişeleri de artırdı.

Geçen haftanın genelinde ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine rağmen Orta Doğu'daki anlaşma sürecinin belirsizliğini koruması cuma günü küresel piyasalardaki risk iştahının sınırlı kalmasına neden oldu.

ABD'de enflasyonun yavaşlamasının ardından ülkede perakende satışların da düşmesiyle Fed'in gelecek ay politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlendi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın eylülde faiz artışına gitme ihtimali yüzde 30 seviyelerine gerilerken, yıl sonuna kadar bir faiz artırımı yapılabileceği ihtimali güç kaybetti.

Fed'in toplantı tutanakları yatırımcıların odağında

Bu hafta Fed'in açıklayacağı toplantı tutanakları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Fed'e ilişkin faiz artırım beklentilerinin zayıflamasıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalışla yüzde 4,68'te, dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,5 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 396 dolardan işlem görüyor.

ABD-İran diplomasisine yönelik belirsizliklerle ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 88,7 dolara yükseldi.

New York borsası negatif bir seyir izledi

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında cuma günü negatif bir seyir hakimdi. Sosyal medya platformu Reddit'in hisseleri, şirketin 18 Ağustos'ta S&P 500 endeksine dahil edileceğinin açıklanmasının ardından günü yüzde 13'e yakın artışla tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,2, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsaları Almanya hariç negatif seyretti

Avrupa borsalarında, devam eden jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde 2. çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,53 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif bir seyir izliyor

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, teknoloji hisseleri Fed'in faiz artıracağına yönelik tahminlerin azalmasından destek buldu.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan makroekonomik veriler piyasaların odağında yer aldı. Japonya’da 2. çeyreğe ilişkin GSYH önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,1 artarak beklentilerin altında kaldı. Söz konusu veri ülkede ekonomik büyümenin yavaşladığını ortaya koyarken, ülkede zayıflayan iç talebin güçlü ihracatın pozitif etkilerini sınırladığı görüldü.

Söz konusu verinin, İran savaşı kaynaklı ekonomik etkileri yansıtmaya başladığı görülürken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 159,1 seviyesinde seyrediyor.

Diğer taraftan Japonya'da haziran ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,9 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Güney Kore borsasında tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Yurt içinde gözler temmuz ayı bütçe dengesinde

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi. Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,1 artışla 47,8820'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,8990'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek ticari gayrimenkul fiyat endeksi

11.00 Türkiye, temmuz ayı bütçe dengesi