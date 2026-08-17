Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç'tan acı haber: 66 yaşında hayatını kaybetti

Altınmarka Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Altınkılıç'ın kalp krizi nedeniyle hayatı kaybettiği öğrenildi.

Altınkılıç, Türkiye'nin en zengin 100 ismi arasında yer alıyordu.

Altınmarka Grubu'ndan açıklamada

Altınmarka Grubu, Birol Altınkılıç'ın ölümüne ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Birol Altınkılıç’ı, ani gelişen bir kalp krizi sonucu kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kendisini daima saygı ve özlemle anacağız.

Başta kıymetli ailesi ve yakınları olmak üzere, kendisini tanıyan herkese en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Birol Altınkılıç kimdir?

Türkiye’nin kakao sektöründeki önemli isimlerinden Birol Altınkılıç, Altınmarka Grubu’nun temellerini 1992’de attı. Ailesinin kahve ve kakao ticaretindeki geçmişini üretim alanına taşıyan Altınkılıç, bu tarihte Altınmarka Gıda’yı hayata geçirdi. İki yıl sonra açılan ilk tesisle birlikte şirket, üretim faaliyetlerine başladı.

1994’te üretime adım atan Altınmarka, ilerleyen yıllarda çikolatanın yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörlerine de kakao sağlayan bir üretici konumuna geldi. Türkiye’de sektörün en büyük şirketleri arasına giren firma, küresel ölçekte de önde gelen endüstriyel kakao üreticilerinden biri oldu. Altınmarka Gıda, üretimini 80’i aşkın ülkeye ulaştırdı.