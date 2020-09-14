Gram altın günü yükselişle kapattı. İstanbul Kapalıçarşı’da, 24 ayar külçe altının gram fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,66 değer kazanarak 472,00 liradan işlem gördü.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,90 üzerinde 1.945 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında süregelen gerilim sebebiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkilediğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.
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