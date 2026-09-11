Antalya Havalimanı ağustosta 5 milyon 893 bin 602 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın geçen aya ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda ağustosta iç hat yolcu trafiği 756 bin 612, dış hat yolcu trafiği 5 milyon 136 bin 990 oldu.

Ağustosta, Antalya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 635, dış hatlarda 28 bin 76 olmak üzere 32 bin 711'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aynı dönemde 71 bin 340 ton olarak gerçekleşti.

Antalya Havalimanı'nda yıl başından bu yana ağustos ayı sonu itibariyle yolcu trafiği 23 milyon 103 bin 581, uçak trafiği 153 bin 501, yük trafiği ise 301 bin 792 ton oldu.