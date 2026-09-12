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Borsa mı, altın mı, döviz mi? Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yatırım araçlarının haftalık performansında kazandıranlar ve kaybettirenler belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,25 değer kazanırken, dolar yüzde 0,34, avro yüzde 0,38 yükseldi. Gram altın ise haftayı yüzde 0,87 kayıpla tamamladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa mı, altın mı, döviz mi? Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu

Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Buna göre, BIST 100 endeksi, en düşük 14.000,94 puanı ve en yüksek 14.673,07 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,25 üstünde 14.467,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.

Borsa mı, altın mı, döviz mi? Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu-1

Dolar ve avroda yükseliş

Geçen hafta sonu 11 bin 284 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,83 azalışla 11 bin 190 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya, avro da yüzde 0,38 yükselişle 56,4710 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,87, emeklilik fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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