Piyasalar merakla bekliyordu! ABD'de enflasyon verileri açıklandı

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi. Böylece enflasyon verileri piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Ülkede TÜFE, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı. Beklentiler dahilinde gerçekleşen yıllık enflasyon, temmuzda da yüzde 3,4 olarak hesaplanmıştı.

Benzin fiyatları ağustosta aylık bazda 3,9 arttı

Benzin fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 3,9 artarken, enflasyondaki aylık artışın üçte birinden fazlasını oluşturdu. Benzin fiyatları yıllık bazda da yüzde 27,4 yükseldi.

Enerji endeksi ağustosta aylık yüzde 2,1 ve yıllık yüzde 16,3 arttı. Gıda endeksi de bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldi.

Barınma maliyetleri ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı.

Çekirdek enflasyonda beklentilerin üzerinde artış

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 arttı.

Yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,2 artması öngörülüyordu.

Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 yükselmişti.