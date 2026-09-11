Yurt dışı yatırımlarını 2027’de devreye alacak

Temelleri 1983 yılında Tahsin ve Özer Aşkan kardeşler tarafından atılan Kar Porselen bünyesinde 2014 yılında hayata geçirilen Bonna, horeca sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. Bugün altı kıtada 100’ün üzerinde ülkeye ürün gönderen Bonna, Kocaeli Çayırova ve Bilecik Pazaryeri’ndeki tesislerinde, günlük 100 bin parça üretim kapasitesine sahip. Yaklaşık 120 aktif koleksiyona sahip olan şirket, üretiminin yüzde 59’unu uluslararası pazarlara ihraç ediyor.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Avrupa, Ortadoğu ve Güney Amerika başta olmak üzere küresel pazarlarda büyümesini sürdüren Bonna, ihracat ağırlıklı gelir yapısını yeni yatırımlarla daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye’deki üretim güçlerini Mısır ve Özbekistan’daki yeni fabrikalarıyla yurt dışına taşımaya hazırlandıklarını söyleyen Bonna Genel Müdürü Erbil Aşkan, 2025 yılında 2,5 milyar TL olan cirolarında bu yıl yüzde 25’lik büyüme hedeflediklerini belirtiyor.

Üretimi üç kıtaya yayacak

Şirketin orta vadeli hedefinde ise ihracatın toplam ciro içindeki payını yüzde 65’e yükseltmek bulunuyor. Şirketin büyüme stratejisinde ihracatın kritik bir rol üstlendiğini belirten Aşkan, “Dengeli gelir yapımız sayesinde hem iç pazarda hem de ihracatta sürdürülebilir büyümemizi devam ettiriyoruz. Yeni yatırımlarımızın devreye girmesiyle birlikte küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olacağız” diyor.

Bonna’nın küresel büyüme planında yurt dışındaki üretim yatırımları önemli yer tutuyor. Şirketin Özbekistan ve Mısır’da devam eden fabrika yatırımlarının 2027 yılında üretime başlaması planlanıyor. Yurt dışındaki üretim yatırımlarının şirketin küresel pazarlara erişimini güçlendirmesi beklenirken, Bonna Avrupa operasyonlarını desteklemek amacıyla Almanya’da yeni bir lojistik merkezi de açılmış bulunuyor. Aşkan, yatırımlarla birlikte Bonna’nın yalnızca Türkiye’den ihracat yapan bir şirket olmanın ötesine geçeceğini belirterek, “Hedefimiz küresel ölçekte üretim yapan lider markalardan biri olmak” diyor.

İhracat şampiyonu

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’nin “Porselen, Sofra ve Mutfak Eşyaları” sektöründe ihracat şampiyonu olan Bonna, ihracat satışlarının yüzde 94’ünü kendi markasıyla gerçekleştiriyor. “İhracat bizim için sadece satış değil, markalaşma stratejisi. Türk porselenini küresel ölçekte temsil eden bir marka olmayı hedefliyoruz” diye konuşan Aşkan, yurt içindeki horeca pazarında yaklaşık yüzde 41 paya sahip olduklarının da altını çiziyor.