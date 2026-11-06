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Ekonomist
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Altında ağustostan bu yana en güçlü hafta! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'deki ara seçimlerin ardından doların ve tahvil getirilerinin gerilemesinden destek bulan altın fiyatları, yükselişini yavaşlatsa da ağustostan bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi. Peki, 6 Kasım 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Altında ağustostan bu yana en güçlü hafta! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'deki ara seçimlerin ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Son işlemlerde yükseliş ivmesi zayıflayan altın, ağustos ayından bu yana en yüksek haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor. 

Peki, 6 Kasım 2026 Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? Ons altın kaç dolar seviyesinde? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 6 Kasım 2026

Ons altın fiyatları 6 Kasım 2026

Alış: 4.048,21 dolar

Satış: 4.048,70 dolar

2 6 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

6 Kasım 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.523,87 TL

Satış: 6.524,64 TL

3 6 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

6 Kasım 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.611 TL

Satış: 10.702 TL

4 6 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

6 Kasım 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.247 TL

Satış: 21.397 TL

5 6 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

6 Kasım 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.535,40 TL

Satış: 43.374,41 TL

6 6 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

6 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.367 TL

Satış: 42.640 TL

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Ekonomist
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