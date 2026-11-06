Altında ağustostan bu yana en güçlü hafta! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 6 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ABD'deki ara seçimlerin ardından dolar ve tahvil getirilerinde yaşanan düşüş, altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Son işlemlerde yükseliş ivmesi zayıflayan altın, ağustos ayından bu yana en yüksek haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyor.
Peki, 6 Kasım 2026 Cuma günü altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? Ons altın kaç dolar seviyesinde? İşte güncel altın fiyatları...
6 6 Kasım 2026 Cumhuriyet altını fiyatları
Alış: 42.367 TL
Satış: 42.640 TL