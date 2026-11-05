Lüks gayrimenkul sektöründe stratejik iş birliği

Kökleri 1918 yılına dayanan Arthill Group; sanat, koleksiyonculuk ve değerli varlıkların kıymet takdiri alanlarında uzmanlaşmıştır. Bu iş birliği, Arthill'in nesiller boyunca oluşturduğu güven ve değer odaklı yaklaşımı, Dubai merkezli Driven | Forbes Global Properties'in küresel ağı ve lüks gayrimenkul sektöründeki kapsamlı deneyimiyle bir araya getiriyor.

Seçkin yatırımcılara uluslararası gayrimenkul pazarında yeni fırsatlar

Yatırımcılar; Dubai, Türkiye, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun prestijli lokasyonlarında lüks konutlara, özel ticari gayrimenkullere ve halka açık satış kanallarında yer almayan seçilmiş özel portföylere erişim sağlayabilecek. Gayrimenkul seçiminden satın almaya, kiralamadan mülk yönetimine kadar tüm süreçlerde gizlilik, kişiye özel danışmanlık ve uzun vadeli değer yaratılması ön planda tutuluyor.

Arthill Group'un İstanbul'daki The Ritz-Carlton Süzer Plaza'da ve Dubai Havalimanı Serbest Bölgesi'nde (DAFZ) bulunan ofisleri, Türkiye'deki yatırımcıların uluslararası portföylere kendi dillerinde ve beklentilerine uygun danışmanlık hizmetleriyle ulaşmalarını sağlıyor.

Bir asırlık uzmanlık, uluslararası erişim

Türkiye'nin ilk özel müzesinin kurucusu Kocabaş Ailesi'nin mirasını sürdüren Arthill Group, değerli varlıkların korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki uzmanlığıyla tanınıyor. Dubai'de 2012 yılında kurulan Driven, 20.000'den fazla gayrimenkul işleminde 120 milyar BAE dirhemini aşan satış hacmine ulaştı. Forbes Global Properties ağının Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tek üyesi olan şirket, geniş uluslararası bağlantıları aracılığıyla lüks gayrimenkul pazarına hizmet veriyor.

Arthill Group Dubai CEO'su Cem Apaydın, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Arthill Group'un bir asrı aşkın geçmişinden gelen güven ve değerli varlıklar konusundaki uzmanlığımız, Driven | Forbes Global Properties'in küresel gayrimenkul gücüyle mükemmel bir şekilde birbirini tamamlıyor. Bu iş birliğiyle yatırımcılarımıza yalnızca prestijli lokasyonlarda özel gayrimenkuller sunmayı değil, aynı zamanda gizlilik, doğru değerleme ve kişiselleştirilmiş yaklaşımla şekillenen güvenilir bir danışmanlık deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Önceliğimiz, bugünün fırsatlarını değerlendirirken gelecek nesiller için kalıcı değer yaratmak.”

