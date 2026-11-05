HORECA sektöründe dijital dönüşüm

endustriyelmutfak.com, HORECA sektöründe yeni işletme kuran girişimcilere, mutfağını yenileyen işletmelere ve kapasitesini artırmayı planlayan yatırımcılara hizmet vermek üzere açıldı. Platform, tek bir ekipman alımından kapsamlı profesyonel mutfak projelerine kadar farklı ölçeklerdeki ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlıyor.

Ürün araştırmasından yatırıma dijital dönüşüm

endustriyelmutfak.com’un sunduğu dijital dönüşüm, ürün araştırması, tedarikçiyle iletişim ve proje desteği gibi yatırımın birbirini tamamlayan adımlarını ortak bir erişim noktasında buluşturuyor. İşletmeler, farklı ürün gruplarını ve tedarikçi seçeneklerini bulundukları yerden inceleyebiliyor; ihtiyaç

duydukları danışmanlığı da aynı adres üzerinden alabiliyorlar. Böylece profesyonel mutfak yatırımlarında bilgiye, ürüne ve uzman desteğine tek bir tık ile ulaşabiliyorlar.

Üreticiler ile profesyonel alıcıları doğrudan buluşturan bu yapı, fabrikadan yatırımcıya uzanan ticari ilişkiyi dijital ortama taşıyor. Bu yaklaşım, işletmelerin satın alma ve yatırım planlama süreçlerini dijitalleştirerek hızlı ve optimum çözüm getiriyor.

Ekipmandan mutfağın bütününe

Bir kafenin kahve makinesi, bir restoranın pişirme hattı veya bir otelin soğutma sistemi farklı yatırım kararları gerektiriyor. Platformda pişirme ekipmanları, sanayi tipi buzdolapları, hazırlık makineleri, bulaşıkhane sistemleri, kahve ve içecek ekipmanları ile paslanmaz çelik tezgâh ve depolama ürünleri yer alıyor.

Ticari ve endüstriyel mutfak projelerine yönelik mimari ve danışmanlık destek hattı ise ürün seçimini projenin bütünüyle ilişkilendiriyor. Yeni kurulacak mutfaklarda ekipmanların birbiriyle ve çalışma alanıyla uyumu, mevcut işletmelerde ise yenilenecek cihazın günlük operasyonu nasıl destekleyeceği bu yaklaşımın temelini oluşturuyor.

Türkiye genelinde sigortalı teslimat

Platform, Türkiye geneline sigortalı teslimat hizmeti sunarak dijital ortamda başlayan ürün arayışını fiziksel tedarikle tamamlıyor. Böylece büyük şehirlerin yanı sıra farklı illerde faaliyet gösteren işletmelerin de profesyonel mutfak ekipmanlarına erişimini destekliyor.

Ürün ve hizmet sağlayıcılar için ortak dijital buluşma noktası

endustriyelmutfak.com, HORECA sektörüne ürün ve hizmet sunan firmaları da ortak bir ticari buluşma noktasında bir araya getiriyor. Endüstriyel mutfak üreticileri ve ekipman satıcılarının yanı sıra mimari proje ve danışmanlık alanlarında hizmet verenler de bu yapının parçası olarak uzmanlıklarını profesyonel alıcılarla buluşturabiliyor.

Ürünlerin ve hizmetlerin birlikte sunulması, firmaların tek bir ekipman talebinden kapsamlı bir mutfak yatırımına kadar farklı ihtiyaçlarla karşılaşmasına ve birbirini tamamlayan çözümler üzerinden iş birliği geliştirmesine zemin hazırlıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yeni işletme kuran veya mevcut mutfağına yatırım yapan karar vericilere ulaşmak, hizmet kapsamını görünür kılmak ve yeni proje bağlantıları geliştirmek isteyen firmalar için platform ortak bir dijital adres sunuyor. Yılın 365 günü açık dijital showroom ve hizmet vitrini yaklaşımıyla fuarları ve fiziksel satış kanallarını tamamlayan endustriyelmutfak.com, sektördeki ticari ilişkilerin sürekliliğini desteklemeyi ve ürün ile hizmet sağlayıcıların dijital dönüşüme katılımını genişletmeyi hedefliyor.

