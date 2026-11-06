Şişecam 2026 yılına ilişkin 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde şirketin toplam satışları içinde uluslararası satışların payı yüzde 59, ihracatı ise 707 milyon dolar oldu.

Söz konusu dönemde 17 milyar lira yatırım yapan şirket, 4,3 milyon ton cam, 3,3 milyon ton soda külü ve 3 milyon ton endüstriyel ham madde üretti.

Enerji camları, düz cam ve kaplamalı cam alanlarında son dönemde gerçekleştirdiği yatırımları tam kapasiteyle üretime taşıyan Şişecam, yatırım programında önemli bir aşamayı tamamladı.

Şirket, devreye aldığı üretim kapasitesini daha verimli kullanmaya, katma değerli ürünlerin payını artırmaya ve yatırımlarının finansal sonuçlarına katkısını güçlendirmeye odaklandı.

Artan kentleşme, enerji verimliliği ihtiyacı ve mevcut yapı stokunun yenilenmesi, katma değerli cam çözümlerine yönelik talebi desteklerken, Şişecam da kaplamalı cam ve enerji camları alanındaki yatırımlarıyla bu alandaki üretim kapasitesini genişletti.

Şirket, söz konusu yatırımlarla müşterilerine daha hızlı ve rekabetçi çözüm sunarken, daha önce önemli ölçüde ithalatla karşılanan bazı ürün gruplarında yerli üretim kapasitesinin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Şişecam'ın Tarsus Enerji Camları yatırımı, güneş enerjisi sektörüne yönelik ürünleriyle hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında yeni fırsatlar oluştururken, İtalya ve Bulgaristan'daki kaplamalı cam operasyonları da şirketin katma değerli ürünlerdeki küresel faaliyetlerini destekliyor.

ABD'de yeni ticari yapı oluşturdu

Şişecam, ana faaliyet alanlarından soda külünde Çin kaynaklı kapasite artışlarının pazar üzerindeki etkilerinin daha dengeli bir seviyeye ulaşmasıyla oluşan koşulları değerlendirmeye odaklandı.

Daha öngörülebilir bir piyasa ortamına girilirken şirket, küresel ölçekteki konumu ve rekabetçi maliyet yapısıyla bu alandaki fırsatları değerlendirmeyi sürdürüyor.

Şişecam, özellikle enerji depolama sektörüne yönelik soda bazlı katma değerli ürünler geliştirmeye de devam ediyor.

ABD'yi öncelikli büyüme pazarları arasında konumlandıran şirket, bu ülkedeki faaliyetlerini desteklemek amacıyla Sisecam USA Trading şirketini kurdu.

Düz cam, enerji camları ve cam ev eşyası iş kollarına odaklanacak yeni ticari yapıyla müşterilere daha yakın olunması ve pazardaki fırsatların daha etkin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Otomotiv camları alanındaki faaliyetlerini de sürdüren Şişecam, küresel rekabetin yoğun olduğu bu pazarda otomotiv üreticileri ve yan sanayi cam tedarikçileriyle geliştirdiği işbirlikleriyle büyümesini kârlılıkla destekliyor.

Öte yandan şirket, talep koşullarının daha seçici hale geldiği dönemde verimlilik, maliyet ve finansman yönetimi ile operasyonel çevikliğe yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Küresel üretim ağının sağladığı esneklikten yararlanan Şişecam, enerji, lojistik ve işletme sermayesi yönetimindeki uygulamalarıyla rekabet gücünü ve finansal dayanıklılığını korumaya odaklandı.

"Yatırımlarımızın katkılarını sonuçlarımıza daha güçlü yansıtmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, üçüncü çeyrekte yatırım programlarında önemli bir aşamayı geride bıraktıklarını belirtti.

Tarsus Enerji Camları tesisi, Tarsus düz cam hattı ile Bulgaristan ve İtalya'daki kaplamalı cam yatırımlarının tam kapasiteyle üretime geçtiğini aktaran Yücel, yatırım planları kapsamında devreye alınması öngörülen tüm yeşil saha tesis projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Yücel, Mısır'daki ikinci düz cam hattını devreye aldıklarını, Hindistan'daki kaplamalı cam yatırımında ise son aşamaya geldiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün odağımız, son yıllarda oluşturduğumuz kapasiteyi daha yüksek katma değer, sürdürülebilir karlılık ve büyümeye dönüştürmek. Yeni kapasitelerimizi en verimli şekilde devreye alırken; eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz kapasite alokasyonu ve operasyonel optimizasyon süreçleriyle tüm üretim ağımızı etkin şekilde kullanıyoruz. Güçlü üretim altyapımız, küresel operasyon ağımız, AR-GE ve teknoloji yetkinliklerimiz ile çeşitlendirilmiş ürün portföyümüz sayesinde, hayata geçirdiğimiz yatırımların katkılarını önümüzdeki dönemde sonuçlarımıza daha güçlü şekilde yansıtmayı hedefliyoruz."