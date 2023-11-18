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  • En çok altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

En çok altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,06, dolar/TL yüzde 0,46, avro/TL yüzde 2,15, altının gram satış fiyatı yüzde 2,46 değer kazandı.

18 Kasım 2023 | 09:27
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En çok altın kazandırdı: İşte yatırım araçlarının haftalık performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.520,02 ve en yüksek 7.863,99 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,06 değer kazanarak 7.853,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 artışla 1.830 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,50 kazançla 12.300 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.940 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.012 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,46 değer kazancıyla 28,6980 liraya, avro da yüzde 2,15 kazançla 31,1840 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,61 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,83 ile " Fon Sepeti" fonları oldu.

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