Güncel altın fiyatları 21 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları, 21 Temmuz 2026 Salı günü yatırımcılar ile birikim yapmak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor.

Peki, bugün gram altın kaç TL'den işlem görüyor, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 21 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...