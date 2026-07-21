Tatil hayaliniz kabusa dönüşmesin: Sahte rezervasyon tuzağına dikkat edin

Dolandırıcıların özellikle otel ve villa işletmelerinin isimlerini kullanarak gerçeğine çok benzeyen internet siteleri ve sosyal medya hesapları oluşturduğu, vatandaşlardan kapora ya da konaklama ücretini banka hesaplarına göndermelerini istediği, ödemenin ardından ise iletişimi kestiği öğrenildi.

Bodrum'a gelen bazı tatilciler ise rezervasyon yaptırdıklarını düşündükleri otellere ulaştıklarında adlarına herhangi bir kayıt bulunmadığını öğrenerek mağduriyet yaşadı. İşletmeler, dolandırıcılık olaylarının kendi bilgileri dışında gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.