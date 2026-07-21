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ÖSYM, YKS cevap kağıtları ile aday cevaplarını erişime açtı

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait cevap kağıtları ile aday cevaplarını erişime açtığını duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
ÖSYM, YKS cevap kağıtları ile aday cevaplarını erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait cevap kağıtları ile aday cevaplarını erişime açtı.

10 gün boyunca erişime açık olacak

ÖSYM'nin açıklamasına göre, 20 Haziran 2026'da düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 21 Haziran 2026'da gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ait cevap kağıtları adayların erişimine sunuldu.

Adaylar, optik okuyucu tarafından değerlendirilen cevaplarını, soruların doğru yanıtlarını ve sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM, cevap kağıtları ve aday cevap bilgilerinin 21 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 10 gün boyunca erişime açık olacağını bildirdi.

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