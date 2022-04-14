2022’ye 780 TL’den başlayan gram altın, 8 Mart’ta 955 TL’ye yükselerek 2022 ilk çeyreğin en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında ise 900 TL’lere geri çekildi. Şu anda ise 920-930 TL bandına hareket ediyor. Yılbaşında 1.801 dolar olan ons altın da 8 Mart’ta 2.051 dolara çıkarak Ağustos 2020’de 2.075 dolar ile gördüğü tarihi rekorundan sonra en yüksek seviyeye ulaştı. Ardından düşüşe geçen ons altın ise nisan ayı başında 1.920 dolar seviyelerine gerilese de bu haftanın başında yeniden atak yaptı. 1.950 dolar direncini aşması ile birlikte yükselişini hızlandıran ons altın, dün yükselişini 1.980 dolara taşımayı başardı. Ons altında bu seviyelerdeki seyir sürüyor.

3-16 Nisan tarihli sayıdan

BEKLENTİLER FARKILAŞIYOR

Ziraat Yatırım’dan Uğur Boğday; FED’in şahin geçen son toplantısı ve Ukrayna-Rusya geriliminde diplomasinin bir parça ön plana çıkmasının değerli madende kâr satışlarına neden olduğu analizini yapıyor. “Ons altındaki düşüşe karşın borsa yatırım fonlarına önemli para girişi var” diyen Boğday, değerli madende tekrar toparlanma bekliyor. Uğur Boğday; gram altının mayıs sonunda 950-1000 TL arasında olabileceğini öngörüyor.

ÜNLÜ & Co’dan Murat Akyol’a göre; TCMB’nin faiz oranlarını bir süre sabit tutacağı ve KKM benzeri ürünlerle TL’nin desteklenmeye devam edeceği varsayımı altında dolar/TL yukarı yönlü denemeler yapsa bile TL, trende dönüşen bir değer kaybıyla karşılaşmayabilir. Bu nedenle gram altın fiyatında belirleyici unsur ons altın olacak. Murat Akyol; Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi durumunda güvenli liman arayışında yaşanması muhtemel daralmanın ons ve gram altına negatif yansımasını bekliyor. Murat Akyol, önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele etmek için küresel ölçekte faiz silahını daha rahat şekilde kullanmalarının fiyatlarda baskı oluşmasına yol açabileceği öngörüsüyle mayıs ayı sonuna kadarki süreç için gramda 850-900 TL’yi işaret ediyor.

TREND BOZULUR MU?

Global Menkul Değerler’den Filiz Özcan, küresel bazda önemli merkez bankalarından gelen para politikasında sıkılaştırıcı mesajlara rağmen yüksek kalmaya devam edecek enflasyon nedeniyle ons altına ilginin devamını bekliyor.

Kısa vade için ons altının yeniden 1.950-2.000 dolar bandına yerleşebileceğini öngören Özcan; bu sürede Rusya-Ukrayna arasında sağlanabilecek bir ateşkesin onsta 1.900 dolara seviyesine doğru gerileme riski oluşturacağı uyarısında da bulunuyor. Ancak Filiz Özcan, böyle bir durumun genel yükseliş trendini bozmasını beklemiyor.