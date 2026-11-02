2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir, kimler muaf?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte 2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri mülk sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri, ikinci taksit için belirlenen ödeme takvimini ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Kasım ayı boyunca gerçekleştirilebilecek ödemelerle ilgili son tarih de merak ediliyor. Peki, 2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf tutulur? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...