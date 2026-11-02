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Ekonomist
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2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir, kimler muaf?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte 2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi gündeme geldi. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri, kasım ayı boyunca yapılabilecek ödemeler için belirlenen takvimi araştırmaya başladı. Özellikle ikinci taksit borcunu henüz ödemeyen vatandaşlar, işlemlerin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyor. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman sona erecek? 2026 emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir, kimler vergiden muaf? İşte ayrıntılar...

2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nasıl ödenir, kimler muaf?

Kasım ayına girilmesiyle birlikte 2026 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri mülk sahiplerinin gündeminde yerini aldı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri, ikinci taksit için belirlenen ödeme takvimini ve işlemlerin nasıl yapılacağını araştırıyor. Kasım ayı boyunca gerçekleştirilebilecek ödemelerle ilgili son tarih de merak ediliyor. Peki, 2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir? Kimler emlak vergisinden muaf tutulur? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

1 2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

2026 emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?

2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahipleri, vergi borçlarını 30 Kasım Pazartesi gününe kadar ödeyebilecek. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapmayan mükelleflerin borçlarına ise aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak.

2 2026 emlak vergisi 2. taksit ödemesi nasıl yapılır

2026 emlak vergisi 2. taksit ödemesi nasıl yapılır

Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediye aracılığıyla yapılıyor. Mükellefler, belediyelerin veznelerine giderek borçlarını yatırabildiği gibi belediyelerin resmi internet siteleri veya e-Devlet üzerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor.

3 2026 emlak vergisinden kimler muaf?

2026 emlak vergisinden kimler muaf?

Emlak vergisinde bazı mükellefler için muafiyet imkanı bulunuyor. Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip kişiler, belirlenen şartları karşılamaları durumunda vergiden muaf olabiliyor. 

Yalnızca emekli maaşıyla geçimini sağlayan emekliler de bu haktan yararlanabilecek gruplar arasında yer alıyor. Engelli bireyler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri de gerekli koşulları taşımaları halinde emlak vergisi muafiyetinden faydalanabiliyor.

4 2026 emlak vergisi nasıl hesaplanır?

2026 emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın bulunduğu konum ve sahip olduğu özellikler dikkate alınarak belirleniyor. Konut, arsa veya arazinin vergi değeri ile türü, hesaplamada belirleyici rol oynuyor. 

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde ise emlak vergisi oranları diğer yerlere kıyasla iki kat olarak uygulanıyor. Mülk sahipleri, ödemeleri gereken kesin tutarı ilgili belediyenin borç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor.
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Ekonomist
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