Bilanço güçlendirme hedefinde kararlı: BP, Castrol satışından 6 milyar dolar elde etti

Londra merkezli enerji devi BP madeni yağ devi Castrol’deki yüzde 65 hissesinin özel sermaye şirketi Stonepeak Partners LP’ye satış işlemini 6 milyar dolar karşılığında başarıyla tamamladığını duyurdu.

Şirket tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, elde edilen nakit gelirinin BP’nin öncelikli hedefi olan bilanço yapısını güçlendirme ve finansal yükümlülükleri azaltma stratejisi doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Net borçta belirgin düşüş ve bilanço stratejisi

BP, Cuma günü paylaştığı son finansal verilerde, net borcunun 30 Eylül itibarıyla 13,87 milyar dolara gerilediğini açıklamıştı. Castrol'ün yüzde 65'lik çoğunluk hissesinin Stonepeak’e devredilmesiyle birlikte devasa nakit girdisi BP bilançolarına resmi olarak yansımış oldu.

"Daha yalın ve güçlü gir BP inşa ediyoruz"

Satışın tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan BP İcra Kurulu Başkanı (CEO) Meg O'Neill, hamlenin stratejik önemini şu sözlerle vurguladı: "Bugün hem şirketimize anlamlı bir nakit girdisi sağlayan hem de Castrol’ün gelecekteki büyüme potansiyelindeki değerli payımızı korumamıza imkan tanıyan bir anlaşmayı hayata geçirdik. Daha basit, daha güçlü ve çok daha değerli bir BP inşa ediyoruz."

Castrol bağımsız şirket oluyor: BP yüzde 35 hissesini koruyacak

Anlaşma şartlarına göre Castrol, artık kendi yönetim kadrosu, kurumsal yönetimi ve bağımsız stratejik öncelikleriyle ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecek. BP ise Castrol üzerindeki yüzde 35’lik azınlık hissesini elinde tutmayı sürdürecek. BP, anlaşma kapsamında iki yıllık bir "hisse satmama" taahhüt süresine tabi olacak. Bu iki yıllık kilit süresinin dolmasının ardından BP, elinde kalan yüzde 35’lik payı da satma seçeneğine sahip olacak.

Piyasa tepkisi

Satış haberinin resmileştiği Pazartesi sabahı Londra Borsası’nda işlem gören BP hisseleri, sabah seansında %1,3 değer kaybederek 619,00 peni seviyesinden işlem gördü.