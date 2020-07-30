Dünya Altın Konseyi’nin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) dayandırdığı istatistiklere göre dünyada toplam 35 bin tonun üzerinde altın rezervi bulunuyor.

ABD BİRİNCİ, ALMANYA İKİNCİ

ABD, rezervlerinin yüzde 79’unu oluşturan 8 bin 133 ton ile başı çekerken, Almanya 3 bin 363 ton (Rezervinin yüzde 75.6’sı) ile ikinci sırada geliyor.

IMF, 2,814 ton altın rezervi ile üçüncü, İtalya 2,451 ton ile dördüncü ve Fransa 2,436 ton ile beşinci sırada. Ardından gelen ülkeler ise sırasıyla Rusya (2.3 bin ton), Çin (1.95 bin ton), İsviçre (Bin ton) ve Japonya (765 ton).

Ulusalarası Finansal İstatistikler’in (IFS) verilerine göre Türkiye, 583 ton ile listede on ikinci sırada. Altın rezervleri, Türkiye’nin toplam rezervlerinin yüzde 37.9’unu oluşturuyor.