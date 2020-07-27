ABD ile Çin arasında artan gerilim ve pandeminin neden olduğu risk algısıyla yükselişini sürüdüren altın fiyatları bugün yeni bir rekora daha imza attı. Altının ons fiyatı 1940 dolara, gram altın 428 liraya yükseldi. Peki ‘güvenli liman’da artış devam eder mi? Altın almak için hangi seviyeler takip edilmeli? Uzmanlara sorduk, işte yanıtları…

Ceren Oral

coral@ekonomist.com.tr

“410-415 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” *

Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı:

“Çok değil geçtiğimiz hafta başında 1.800 doların üzerine çıktığını gördüğümüz ons altın, devam korona virüs endişelerine ek olarak dolar endeksindeki zayıf görünüm ve ABD ile Çin arasında artan gerilime bağlı olarak bugün itibariyle 1.945 doları gördü. 2011 yılındaki tarihi zirvesini geliştiren sarı metal son 7 işlem gününde gördüğümüz hızlı yükseliş ile gram altın tarafında da 400 TL’den başlayıp 428 TL’yi gördük. Salgına karşı devam eden aşı gelişmelerinde başarılı sonuçlar elde edilmedikçe altındaki yükseliş trendi aşağı düzeltmeler yaparak devam edebilir. Yaşanabilecek olası geri çekilmelerde 410-415 TL seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.”

“Altına talep artmaya devam edecek” *

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan:

“Küresel piyasalarda doların keskin düşüşünün devam etmesi ve küresel ekonomik büyümeyle ilgili soru işaretlerinin sürmesi altına olan talebi artırıyor. Bu kapsamda performansını yükselten altın fiyatları, son yükselişle beraber 2.000 ons/dolar ve üzerinin de önünü açmış görünüyor. Bono piyasasında faizler dip seviyelerde kalmaya devam ediyor. Hem ekonomiyle ilgili endişelerden kaynaklı güvenlik talebi, hem de başta deflasyon olmak üzere yeni vaka artışlarının artırdığı ekonomik endişeler kapsamında altın ve bono piyasasında risk fiyatlaması var. Buna karşılık hisse senetleri ise duruma hala uyumsuzluk gösteriyor. Hisse senetlerinde bir düzeltme sekansı yaklaşıyor, muhtemelen bunu da ABD’de seçim fiyatlaması ile beraber göreceğiz. Negatif reel faiz oranları ve başta FED olmak üzere merkez bankalarının genişlemesini sürdüreceği beklentileri geniş perspektifte de altın ve gümüşte daha yüksek seviyeler göreceğimize işaret ediyor. Yatırımcılar talebi artırıyor, ETF’ler 2009 yılından sonraki en yüksek seviyelerde…”

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) ise şöyle: