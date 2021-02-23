Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve gelir gelmez iki ay içinde 675 baz puan artırarak yüzde 17’ye çıkardığı politika faizini, ocak ayından sonra şubat ayında da sabit bıraktı.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

21 Şubat 2021 tarihli sayıdan

Bu durum, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlı duruşunu ve sıkı para politikasını devam ettirdiği şeklinde yorumlanabilir.

Öte yandan bazı ekonomistler enflasyonla daha sıkı bir mücadele için son bir 100 baz puanlık faiz artışının daha etkili olabileceği görüşünü de dile getiriyorlar.

Faiz kararı sonrası açıklanan Para Politikası Kurulu (PPK) metninde, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talebin cari işlemler dengesi üzerindeki olumsuz etkisi devam ettiği belirtildi.

Ayrıca finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte son dönemde kredi büyümesi yavaşlamaya başladığı kaydedilerek, emtia fiyatlarındaki artışa da dikkat çekildi.