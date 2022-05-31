Bu yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan 65 satınalma&birleşme işleminde 3,7 milyar dolar hacme ulaşıldı.

Değeri açıklanmayan başta İGA’nın yüzde 40 hissesinin satışı olmak üzere 13 işlem ile birlikte toplamda 78 satınalma&birleşme işlemi oldu.

Türkiye satınalma&birleşme (S&B) piyasasında bu yılın ilk çeyreğinde 78 işlem yapıldı. Değeri açıklanan 65 işlemde hacim 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Başta İGA’nın yüzde 40 hissesinin el değiştirmesi işlemi olmak olarak üzere değeri açıklanmayan 13 satış gerçekleşti.

78 işlemin 20 tanesini yabancı yatırımcılar, 58 tanesini yerli yatırımcılar gerçekleştirdi. Geçen yıl ilk çeyrekte 126 işlemde yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim gerçekleşmişti.

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