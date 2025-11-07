Ticaret gerilimi etkili oldu: Çin'in ihracatı ekimde azalış gösterdi

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 azaldı ve 305,3 milyar dolara düştü.

İhracat, eylülde yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artmıştı.

ABD-Çin gerilimi ihracatı olumsuz etkiledi

Ekimde ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin karşılıklı hamlelerle tırmanması ihracata olumsuz yansıdı. Ekimde ithalat ise yıllık bazda yüzde 1 artışla 215,2 milyar dolara çıktı. İthalat, geçen ay yüzde 7,4 artışla son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkenin ekim ayı dış ticaret fazlası 90,07 milyar dolar olarak hesaplandı.

Analistler, eylülde ihracat ve ithalatta kaydedilen artışta ABD ile Çin arasındaki tarife anlaşmazlığının çözülememesi olasılığına karşı hızlandırılan ön siparişlerin etkili olduğuna dikkati çekerek, bu dalganın ekimde gerilemesiyle dış ticaretteki artışın da yavaşladığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'ye ihracat düşmeye devam ediyor

Öte yandan, Çin'in tarife sorunları ve ekonomik anlaşmazlıklar yaşadığı ABD'ye ihracatı, ekimde yüzde 25,2 azalarak son aylardaki hızlı düşüş ivmesini sürdürdü.

Çin'in ABD'ye ihracatı temmuzda yüzde 21,7, ağustosta yüzde 33,1 ve eylülde yüzde 27 azalmıştı.

Çin'in dış satımı, ocak ve şubat aylarında yüzde 2,3 artarken mart ayında ABD'nin gümrük tarifelerini daha fazla yükselteceği beklentisiyle yapılan ön sevkiyatlar sayesinde yüzde 12,4 yükselmişti.

Ülkenin ihracatı nisan ayında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan gerilime rağmen yüzde 8,1 artarak dış şoka karşı direnç işareti vermişti.

İhracat artış hızı mayısta yüzde 4,8, haziranda yüzde 5,8, temmuzda yüzde 7,2 olmuş, dış satım ağustosta yüzde 4,4'e gerileyerek son 6 aydaki en düşük seviyeye inmiş, eylülde ise yüzde 8,3 artış kaydetmişti.

Çin'in ithalatı ise ocak ve şubat aylarında yüzde 8,4, martta yüzde 4,3, nisanda yüzde 0,2, mayısta yüzde 3,4 azaldıktan sonra haziranda yüzde 1,1, temmuzda yüzde 4,1, ağustosta yüzde 1,3 ve eylülde yüzde 7,4 artmıştı.

Ticari anlaşmazlıkların çözümü ötelendi

Pekin yönetiminin ekimde küresel tedarikinin büyük bölümünü yaptığı nadir toprak elementlerinin ihracatına yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin dış ticarete yansıdığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in nadir toprak elementleri konusunda attığı adımlara karşılık 1 Kasım'dan itibaren Çin'e yüzde 100 ek gümrük tarifesi uygulayacaklarını, ayrıca tüm kritik yazılımların ihracatını durduracaklarını bildirmişti.

İki ülke arasındaki gerilim, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, 30 Ekim'de Güney Kore'nin Busan şehrinde yaptıkları görüşmede verilen olumlu mesajlarla geçici olarak yatıştırılırsa da taraflar son aylarda gerilime neden olan kritik ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların çözümünü ötelemişti.

Gümrük tarifeleri konusunda ABD, Çin'e fentanil ve öncül maddelerinin kontrolünün yetersizliği gerekçesiyle getirdiği yüzde 20 ek gümrük tarifesini yüzde 10'a düşürürken, karşılıklı tarifeler kapsamında getirdiği yüzde 24 ek tarifeyi 10 Kasım'dan itibaren bir yıl daha erteleyeceğini açıklamıştı.

ABD, 29 Eylül'de "varlık listesi" olarak adlandırılan, ihracat kontrolü uyguladığı yabancı şirketlerin yüzde 50'yi aşan pay sahibi oldukları bağlı ortaklıklarını da yaptırım kapsamına aldığı kuralın uygulamasını bir yıl ertelerken, Çin, 9 Ekim'de nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne ilişkin aldığı tedbirlerin uygulanmasını bir yıl ertelemeyi kabul etmişti.

Washington yönetimi, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemicilik sektörlerine yönelik başlattığı 301. madde soruşturması sonunda ülkesinin limanlarını kullanan Çin gemilerine ton başına ek liman ücreti getirilmesine ilişkin kararı, Pekin de buna misilleme olarak aldığı tedbirleri bir yıl erteleme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.