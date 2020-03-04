Dolar ilk yarıyılda 6,50 TL’ye çıkabilir - Ekonomist

Dolar ilk yarıyılda 6,50 TL’ye çıkabilir
Çin’den dünyaya yayılmaya devam eden koronavirüs tehdidi ile İdlib ve Libya’da yaşanan çatışmalar, Türkiye’de piyasaları etkilemeye devam ediyor.
Dolar kuru İdlib’deki saldırının şok etkisiyle 6,25 TL seviyelerini test ederek son 1,5 yılın en yüksek düzeyini gördü. Şubat 2019’da 5,32 TL seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, aradan geçen bir yılda yaklaşık yüzde 18 değer kazanmış oldu. Saldırı sonrasında Türkiye’nin beş yıllık CDS’leri 300 puandan 375 puana kadar çıktı.
Geçen yıl mayıs ayında 521 puana kadar çıkan Türkiye’nin risk primi, ocak ayında ise global piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte 237 baz puana kadar düşmüştü.
Piyasalarda bu kadar yüksek hareketlilik en son 2013’teki Gezi eylemlerinde, 15 Temmuz darbe girişiminde ve Ağustos 2018’de patlak veren krizde görülmüştü.
Uzmanlar, yeni süreçte dolar/TL’de 6,00 seviyesinin altında hareket beklemezken yılın ilk yarısında olası kırılganlıklarda 6,40-6,50 seviyelerinin görülebileceği yorumlarını yapıyor.
Yaşanan saldırı olayının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in görüşmeleri yakından takip edildi, uluslararası temaslar izlendi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?