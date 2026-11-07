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Edip Üçok
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22 milyar dolarlık dev satın alma tamamlandı: 100 milyon haneye doğrudan erişim sağlayacak

Fox Business'ın haberine göre, Fox Corporation, Roku'yu satın alma işlemini 22 milyar dolara resmen tamamladığını duyurdu.

22 milyar dolarlık dev satın alma tamamlandı: 100 milyon haneye doğrudan erişim sağlayacak

Fox Corporation, dijital yayıncılık pazarındaki varlığını büyütmek amacıyla Roku'yu bünyesine katma sürecini tamamladığını duyurdu. 

İlk olarak Haziran 2026’da açıklanan 22 milyar dolarlık dev satın alma hamlesi, gerekli onayların alınmasının ardından resmen yürürlüğe girdi.

100 milyondan fazla haneye doğrudan erişim

Anlaşmayla birlikte Fox’un canlı spor karşılaşmaları, haber bültenleri ve yerel yayıncılık gücü; ABD başta olmak üzere küresel çapta 100 milyondan fazla hanede aktif olarak kullanılan Roku'nun açık bağlı TV platformuyla birleşmiş oldu. Fox, bu hamleyle birlikte ücretsiz ve reklam destekli yayıncılık pazarında Tubi ve The Roku Channel bileşimiyle dev bir içerik ve reklam ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

400 milyon dolarlık sinerji ve finansal beklentiler

Fox Corp., satın almanın tamamlanmasını takip eden ilk 24 ay içerisinde operasyonel verimlilik ve birleşme sinerjileri sayesinde yıllık yaklaşık 400 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu sağlamayı öngörüyor. Şirket yönetimi, birleşmenin ikinci tam yılı itibarıyla hisse başına serbest nakit akışına doğrudan olumlu katkı yapacağını paylaştı.

Yeni dijital yapılanma: FOX Digital Platforms

Satın almanın ardından Fox bünyesinde FOX Digital Platforms adında yeni bir dijital yönetim birimi kuruldu. Bu birim; Roku, Tubi, FOX One ve Red Seat Ventures gibi grubun tüm dijital ürün ve servislerini tek bir çatı altında toplayacak.

Yönetimden ilk açıklamalar

Fox Corp. CEO'su Lachlan Murdoch, satın almanın şirketin uzun vadeli stratejisini güçlendirdiğini vurgulayarak, birleşik yapının öncelikli amacının izleyicilere kesintisiz hizmet sunmak ve Roku platformunun tarafsız ve açık yapısını korumak olduğunu belirtti.

Roku kurucusu Anthony Wood ise yirmi yıl önce TV izleme deneyimini dönüştürmek amacıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, "Misyonumuz değişmedi, ancak artık arkamızda FOX’un sunduğu muazzam kaynaklar ve geniş bir erişim gücü var. Roku’nun açık platform kültürüne sadık kalarak yenilikler yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Edip Üçok
Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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