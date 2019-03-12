Romanya Türklerin ihracat üssü oldu
Romanya, Türk şirketleri için ‘bölgesel üs’ konumuna geldi.
Bu ülkede üretim yapan şirketler Avrupa Birliği pazarına kotasız ihracat şansı yakalıyor.
Romanya’daki Türk şirketlerinin sayısı 18 bini buluyor. Pek çok şirket de Romanya’daki fırsatları takip ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Anadolu 500 ödülleri 15’inci kez sahiplerini buldu
Sonraki haber Sunny'den Avrupa'ya ihracat hamlesi
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?