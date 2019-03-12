Romanya Türklerin ihracat üssü oldu

Mart 12, 2019 0 Yorum 75 Okunma
Romanya Türklerin ihracat üssü oldu

Romanya, Türk şirketleri için ‘bölgesel üs’ konumuna geldi.

Bu ülkede üretim yapan şirketler Avrupa Birliği pazarına kotasız ihracat şansı yakalıyor.

Romanya’daki Türk şirketlerinin sayısı 18 bini buluyor. Pek çok şirket de Romanya’daki fırsatları takip ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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