Ekim ayında 12 şirket temettü ödemesi yapacak (1-31 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da Ekim 2026 takviminde kar payı (temettü) ödemesi gerçekleştireceği açıklanan 12 şirket bulunuyor.&nbsp; İşte o şirketler:&nbsp; 

Anadolu Efes (AEFES)
Hak Kullanım Tarihi: 05 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,14 TL 

Türk Altın İşletmeleri (TRALT)
Hak Kullanım Tarihi: 06 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,43 TL 

Astor Enerji (ASTOR)
Hak Kullanım Tarihi: 15 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 1,86 TL 

Ebebek Mağazacılık (EBEBK)
Hak Kullanım Tarihi: 15 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,53 TL 

Batı Ege GYO (BEGYO)
Hak Kullanım Tarihi: 20 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,01 TL 

Baştaş Başkent Çimento (BASCM)
Hak Kullanım Tarihi: 21 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,90 TL 

Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)
Hak Kullanım Tarihi: 23 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 2,19 

Osmanlı Yatırım (OSMEN)
Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,04 TL 

Servet GYO (SRVGY)
Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,08 TL 

Merit Turizm (MERIT)
Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,85 TL 

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)
Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,10 TL 

Desa Deri (DESA)
Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2026 Pay Başı Net Temettü: 0,08 TL