ARA
DOLAR
49,01
0,06%
DOLAR
EURO
55,71
0,22%
EURO
ALTIN
6518,67
0,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Ekim ayında 12 şirket temettü ödemesi yapacak (1-31 Ekim) | Temettü takvimi

Ekim ayında 12 şirket temettü ödemesi yapacak (1-31 Ekim) | Temettü takvimi

Ekim 2026'da Borsa İstanbul’da toplam12 şirket yatırımcılarına nakit kâr payı (temettü) ödemesi gerçekleştirecek.

Edip Üçok
Edip Üçok
Ekim ayında 12 şirket temettü ödemesi yapacak (1-31 Ekim) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul'da Ekim 2026 takviminde kar payı (temettü) ödemesi gerçekleştireceği açıklanan 12 şirket bulunuyor. 

İşte o şirketler: 

1 Anadolu Efes (AEFES)

Anadolu Efes (AEFES)

Hak Kullanım Tarihi: 05 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,14 TL

2 Türk Altın İşletmeleri (TRALT)

Türk Altın İşletmeleri (TRALT)

Hak Kullanım Tarihi: 06 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,43 TL

3 Astor Enerji (ASTOR)

Astor Enerji (ASTOR)

Hak Kullanım Tarihi: 15 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 1,86 TL

4 Ebebek Mağazacılık (EBEBK)

Ebebek Mağazacılık (EBEBK)

Hak Kullanım Tarihi: 15 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,53 TL

5 Batı Ege GYO (BEGYO)

Batı Ege GYO (BEGYO)

Hak Kullanım Tarihi: 20 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,01 TL

6 Baştaş Başkent Çimento (BASCM)

Baştaş Başkent Çimento (BASCM)

Hak Kullanım Tarihi: 21 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,90 TL

7 Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)

Metropal Kurumsal Hizmetler (MCARD)

Hak Kullanım Tarihi: 23 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 2,19

8 Osmanlı Yatırım (OSMEN)

Osmanlı Yatırım (OSMEN)

Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,04 TL

9 Servet GYO (SRVGY)

Servet GYO (SRVGY)

Hak Kullanım Tarihi: 26 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,08 TL

10 Merit Turizm (MERIT)

Merit Turizm (MERIT)

Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,85 TL

11 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)

Hak Kullanım Tarihi: 27 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,10 TL

12 Desa Deri (DESA)

Desa Deri (DESA)

Hak Kullanım Tarihi: 30 Ekim 2026

Pay Başı Net Temettü: 0,08 TL
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL