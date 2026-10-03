Bankacılık sektöründen yeşil dönüşüme 1 trilyon TL’lik destek

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne sağladığı kredilerin 1 trilyon TL’yi aştığını açıklarken, IEA Başkanı Fatih Birol, küresel enerji yatırımlarındaki dönüşüme dikkat çekerek elektriğin enerji sistemlerindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol’un katılımıyla gerçekleşen “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye” başlıklı basın buluşmasında TBB Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredilerin 1 trilyon TL’yi aştığını, proje finansmanında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 53’e ulaştığını belirterek sektörün yeşil dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

“Bugün yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayimizin düşük karbonlu üretime geçişi ve yeni teknolojilere uyum, önümüzdeki dönemin önemli yatırım alanları olarak karşımıza çıkıyor. Enerjideki bu dönüşüm, çok büyük bir yatırım ihtiyacını da beraberinde getiriyor. IEA, 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini bekliyor. Türk bankacılık sektörü olarak biz de bu alanda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine; sanayiden ulaşıma, inşaattan tarıma kadar farklı sektörleri destekleyen finansman araçlarımızla ülkemizin enerji dönüşümünün finansmanında aktif biçimde yer alıyoruz” diye konuşan Çakar, proje finansmanında 695 milyar TL’lik enerji kredilerinin 347 milyar TL’lik bölümünü yenilenebilir enerji kredilerinin oluşturduğunu belirtiyor.

COP31’in yeni finansman fırsatı

Bankacılık sektörü olarak daha fazla kaynağı yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmayı, uluslararası finansman imkanlarını ülkemize kazandırmayı ve yeni finansman modelleri geliştirmeyi öncelikleri arasında gördüklerine değinen Çakar, şöyle devam ediyor: “1,5 derece hedefi için yıllık yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyaç duyulurken, küresel iklim finansmanı yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde. Türk bankacılık sektörü olarak sermayeyi nitelikli ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmada önemli bir rol üstleniyoruz. COP31’in yeni finansman modelleri ve iş birlikleri için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”

"Fon konusu bankacılık sektörüne negatif yansımaz"

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fon krizi ile ilgili ise şunları söyledi:

"Fon konusu sınırlı bir alan, rakamsal büyüklüğü çok değil. Bankacılık sektörüne negatif yansımasını beklemiyoruz. Oradan çıkan para bankacılık sektörüne gidiyor. Fonlarda yaşanan hareketlilik kısa sürede çözülecektir. Söz konusu tutarlar bankacılık sektörü açısından önemli bir büyüklük oluşturmuyor."

Elektriğin payı yüzde 35’e çıkacak

COP31’in Antalya’da önemli kararların alınmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve bu alanda atılabilecek somut adımları Türkiye kamuoyuna anlatmak için de önemli bir platform olacağını vurgulayan IEA Başkanı Dr. Fatih Birol ise, “COP31, Türkiye için muazzam bir fırsat. Elektrifikasyon konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Antalya’nın ana hedeflerinden biri, bugün dünyada yüzde 23 olan elektriğin enerji sistemlerindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarmak. Böyle bir karar alınması, piyasalara çok güçlü bir sinyal verecek: Gelecek elektrikte” diyor.

Yatırımların yüzde 60’ı yenilenebilir enerjiye

Dünyada enerji yatırımlarının dağılımına bakıldığında çok önemli bir dönüşüm görüldüğüne değinen Birol, “2015 yılında yatırımların yüzde 40’ı yenilenebilir enerjiye, yüzde 60’ı fosil kaynaklara giderken, bu yıl tablo tam tersine döndü. Yenilebilir enerji yatırımlarının payı yüzde 60 oldu. Yenilenebilir enerji yatırımları çok hızlı büyüyor. Bunun iklim politikalarından bağımsız olarak teknolojiyle de güçlü bir ilişkisi var. Bu dönüşüm bana umut veriyor; çünkü Antalya’da güçlü bir taahhüt ortaya koyabilirsek, bu yatırımların daha da büyümesinin önünü açabiliriz” diye konuştu.

Bugün yaşanan krizin geçmişteki enerji krizlerinden daha büyük bir boyuta ulaştığının altını çizen Birol, şöyle devam etti: “Mevcut enerji krizinin ilk göstergesi fiyatlar. Petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar civarında olması önemli. Ancak asıl dikkat edilmesi gereken ham petrolden çok rafine petrol ürünlerinin fiyatları. Dizel fiyatları savaştan önceye göre iki misli arttı.”

100 milyon varil serbest bırakılacak

İran savaşı nedeniyle tüm dünyada artan akaryakıt fiyatlarını dizginlemek isteyen G7 ülkelerinin bugün toplantı kararı aldığında da söz eden Birol, toplantıdan acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarı 4 ay içinde piyasaya sürme kararının çıktığını söyledi. IEA koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin serbest bırakılacağını söyleyen Birol, ihtiyaç duyulması halinde ilave dizel stoklarının kullanılması olasılığının da gelecek günlerde IEA bünyesinde ele alınacağı bildirildi.