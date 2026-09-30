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  • KAP’a açıklandı: Emlak Katılım üç şirketin devri için Rekabet Kurumuna başvurdu, süreç başladı

KAP’a açıklandı: Emlak Katılım üç şirketin devri için Rekabet Kurumuna başvurdu, süreç başladı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin paylarının devri için Rekabet Kurumuna başvurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KAP’a açıklandı: Emlak Katılım üç şirketin devri için Rekabet Kurumuna başvurdu, süreç başladı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ tarafından, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ'nin pay devir işlemlerine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bankamız tarafından daha önce 17 Eylül 2026 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde yapılan özel durum açıklamalarını takiben Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ ve İktisat Katılım Bankası AŞ paylarının bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30 Eylül 2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir."

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