ARA
DOLAR
49,07
0,08%
DOLAR
EURO
55,24
-0,02%
EURO
ALTIN
6537,50
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

SPK kredili işlemlerde öz kaynak uygulamasının süresini uzattı

SPK, kredili işlemlerde öz kaynak oranına ilişkin uygulamanın süresini uzattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
SPK kredili işlemlerde öz kaynak uygulamasının süresini uzattı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirin 30 Ekim seans sonuna kadar devam etmesine karar verdi.

SPK bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve yararlarının korunması amacıyla daha önce alınan tedbirin uygulama süresi uzatıldı.

Bu kapsamda, Kurulun 17 Eylül'de aldığı kararla getirilen "kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamanın" 30 Ekim seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL