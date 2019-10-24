Savunma sanayiinde gelecek trendleri
Son yıllarda en hızlı büyüyen sektör olan savunma sanayi, 10 binlerce şirket ve girişimciye büyük fırsatlar sunuyor.
Batılı ülkelerin son yıllarda Türkiye’ye uyguladıkları ambargolar, savunma sanayi sektöründe “Yerli” girişimlerin önünü açıyor.
Biz de bu odaktan yola çıkarak önümüzdeki dönemde savunma sanayiine şekil verecek trendler ve bu teknolojilere ilişkin öngörüleri araştırdık.
Haberimizde savunma sanayiinde gelecek trendlerini mercek altına aldık.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Dijital dönüşüm konuşuldu
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