Camdan yapılmış, uçurumun kenarında: Bu asansör cesaret istiyor

Yükseklik korkusu olanlar için bakması bile zor olan Bailong Asansörü, dünyanın en yüksek açık hava asansörü olarak dikkat çekiyor. Çin'in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda bulunan cam asansör, tam 326 metre yüksekliğe ulaşıyor.
"Hundred Dragons Elevator" yani Yüz Ejderha Asansörü adıyla da bilinen yapı, dik bir uçurumun yamacına kuruldu. Asansör, ziyaretçileri dağın zirvesine kısa sürede ulaştırırken bölgenin kayalık manzarasını da gözler önüne seriyor.
1 Zirveye sadece 92 saniyede ulaşıyor
Üç çift katlı kabinden oluşan sistem, aynı anda 50 yolcu taşıyabiliyor. Tam çıkış yolculuğu ise yalnızca 1 dakika 32 saniye sürüyor.
Cam kabin sayesinde yolcular, Zhangjiajie'nin dev kaya sütunlarını ve "Soldiers Gathering Together" olarak bilinen ünlü kaya oluşumunu yukarı çıkarken izleyebiliyor.
2 Merdiven yerine saatler süren yürüyüş var
Asansörü kullanmak istemeyen ziyaretçiler için alternatif de bulunuyor. Ancak zirveye yürüyerek ulaşmak isteyenleri yaklaşık 2,5 saatlik zorlu bir tırmanış bekliyor.
Asansörün yer üstünde kalan 171,4 metrelik bölümü kuvarsit kayalıkların üzerine inşa edildi. Yapı, Mayıs 2002'den bu yana ziyaretçilere hizmet veriyor.
3 Yapımı tartışma yarattı
Yaklaşık 120 milyon yuan maliyetle inşa edilen proje, 1999 yılında başladığında büyük tepki çekti. Bunun nedeni, yapının UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir bölgede yükselmesi oldu. Çevre örgütleri, doğal alanın zarar görebileceği gerekçesiyle projeye karşı çıktı.
Asansör hizmete açıldıktan kısa süre sonra güvenlik incelemeleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Gerekli düzenlemelerin ardından 2003 yılında yeniden açılan yapı, bugün her yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.
4 Üç farklı Guinness rekoruna sahip
Bailong Asansörü yalnızca yüksekliğiyle değil, kırdığı rekorlarla da öne çıkıyor. Yapı;
- Dünyanın en yüksek açık hava asansörü,
- Dünyanın en yüksek çift katlı seyir asansörü,
- En yüksek yolcu kapasitesine sahip en hızlı gezi asansörü
olmak üzere üç farklı Guinness Dünya Rekoru'nun sahibi.
5 Bölgede bir rekor daha bulunuyor
Bailong Asansörü'nün yer aldığı Zhangjiajie bölgesi, bir başka dikkat çekici yapıya da ev sahipliği yapıyor. Bölgede bulunan Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge, 374 metre uzunluğu ve 300 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun ve en yüksek cam tabanlı köprülerinden biri olarak biliniyor.