Camdan yapılmış, uçurumun kenarında: Bu asansör cesaret istiyor

Yükseklik korkusu olanlar için bakması bile zor olan Bailong Asansörü, dünyanın en yüksek açık hava asansörü olarak dikkat çekiyor. Çin'in Hunan eyaletindeki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı'nda bulunan cam asansör, tam 326 metre yüksekliğe ulaşıyor.

"Hundred Dragons Elevator" yani Yüz Ejderha Asansörü adıyla da bilinen yapı, dik bir uçurumun yamacına kuruldu. Asansör, ziyaretçileri dağın zirvesine kısa sürede ulaştırırken bölgenin kayalık manzarasını da gözler önüne seriyor.