SPK'da 1 şirketin sermaye artırımına onay çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), SASA Polyester'in paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) itfası kapsamında gerçekleştireceği tahsisli sermaye artırımına şartlı onay verdi.

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan karara göre, SASA Polyester'in çıkarılmış sermayesi 47 milyar 40,9 milyon TL'den 52 milyar 501,9 milyon TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı, şirketin ihraç ettiği 415 milyon avro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin 259,4 milyon avroluk bölümünün itfası kapsamında gerçekleştirilecek.

Artırım sürecinde mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak. Yeni paylar, daha önce belirlenen dönüşüm koşulları çerçevesinde PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek.

Bu kapsamda, 5 milyar 461 milyon TL nominal değerli yeni payın ihracına ilişkin ihraç belgesi SPK tarafından onaylandı.