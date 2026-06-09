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  • 4 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesinde son dönemeç: En düşük maaş sınırından kimler çıkacak?

4 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesinde son dönemeç: En düşük maaş sınırından kimler çıkacak?

Milyonlarca emekli için kritik viraj: 3 Temmuz'da kök maaşlar değişiyor! %18 civarında beklenen zamla birlikte birçok emekli en düşük maaş sınırından çıkacak.

4 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesinde son dönemeç: En düşük maaş sınırından kimler çıkacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 3 Temmuz 2026 tarihinde netleşecek yeni kök maaş hesaplamalarında olacak. 

Yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, maaş dengelerini önemli ölçüde değiştirecek.

İşte kök maaş düzenlemesine dair bilmeniz gereken tüm detaylar:

1 Kritik Tarih: 3 Temmuz 2026

Kritik Tarih: 3 Temmuz 2026

Şu an için 20.000 TL olan en düşük emekli maaşına yönelik doğrudan bir zam çalışması bulunmuyor. Ancak 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, hükümetin bir yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı sınırını yukarı çekmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

2 Beklenen Zam Oranı Ne Kadar?

Beklenen Zam Oranı Ne Kadar?

Mevcut Durum: SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, şu anki verilere göre %16,60'lık bir zammı garantilemiş durumda.

Haziran Beklentisi: Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oranın %18 civarına ulaşması bekleniyor.

3 Kök Maaş Değişimi Ne Anlama Geliyor?

Kök Maaş Değişimi Ne Anlama Geliyor?

En düşük emekli maaşı uygulamasından sıyrılıp normal emekli maaşı sistemine geçecek vatandaşlar için "kök maaş" hayati bir öneme sahip. Yapılacak olan yaklaşık %18'lik zam, doğrudan emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak.

Örnek Hesaplama:

Kök maaşı 17.000 TL olan bir emekli, %18 zam aldığında yeni maaşı 20.060 TL'ye yükselecek. Böylece bu emeklimiz, en düşük emekli maaşı sınırının (20.000 TL) üzerine çıkarak kendi kök maaşı üzerinden ödeme almaya başlayacak.

4 Kök Maaşınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Kök Maaşınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?

SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, gerçek kök maaşlarını e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde sorgulayabilir:

SSK (4A) Emeklileri: e-Devlet arama çubuğuna "4A Emekli Aylık Bilgisi" yazarak kök maaş detaylarına ulaşabilir.

BAĞ-KUR (4B) Emeklileri: e-Devlet arama çubuğuna "4B Emekli Aylık Bilgisi" yazarak güncel kök maaşını görüntüleyebilir.
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