4 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesinde son dönemeç: En düşük maaş sınırından kimler çıkacak?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, 3 Temmuz 2026 tarihinde netleşecek yeni kök maaş hesaplamalarında olacak.
Yaklaşık 4 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren bu değişiklik, maaş dengelerini önemli ölçüde değiştirecek.
İşte kök maaş düzenlemesine dair bilmeniz gereken tüm detaylar:
1 Kritik Tarih: 3 Temmuz 2026
Şu an için 20.000 TL olan en düşük emekli maaşına yönelik doğrudan bir zam çalışması bulunmuyor. Ancak 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, hükümetin bir yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı sınırını yukarı çekmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
2 Beklenen Zam Oranı Ne Kadar?
Mevcut Durum: SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, şu anki verilere göre %16,60'lık bir zammı garantilemiş durumda.
Haziran Beklentisi: Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oranın %18 civarına ulaşması bekleniyor.
3 Kök Maaş Değişimi Ne Anlama Geliyor?
En düşük emekli maaşı uygulamasından sıyrılıp normal emekli maaşı sistemine geçecek vatandaşlar için "kök maaş" hayati bir öneme sahip. Yapılacak olan yaklaşık %18'lik zam, doğrudan emeklilerin kök maaşlarına uygulanacak.
Örnek Hesaplama:
Kök maaşı 17.000 TL olan bir emekli, %18 zam aldığında yeni maaşı 20.060 TL'ye yükselecek. Böylece bu emeklimiz, en düşük emekli maaşı sınırının (20.000 TL) üzerine çıkarak kendi kök maaşı üzerinden ödeme almaya başlayacak.
4 Kök Maaşınızı Nasıl Öğrenebilirsiniz?
SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, gerçek kök maaşlarını e-Devlet kapısı üzerinden saniyeler içinde sorgulayabilir:
SSK (4A) Emeklileri: e-Devlet arama çubuğuna "4A Emekli Aylık Bilgisi" yazarak kök maaş detaylarına ulaşabilir.
BAĞ-KUR (4B) Emeklileri: e-Devlet arama çubuğuna "4B Emekli Aylık Bilgisi" yazarak güncel kök maaşını görüntüleyebilir.