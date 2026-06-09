4 milyon emekliyi ilgilendiren kök maaş düzenlemesinde son dönemeç: En düşük maaş sınırından kimler çıkacak?

Şu an için 20.000 TL olan en düşük emekli maaşına yönelik doğrudan bir zam çalışması bulunmuyor. Ancak 3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, hükümetin bir yasa teklifi sunarak en düşük emekli maaşı sınırını yukarı çekmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.