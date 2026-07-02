Kimsenin tanımadığı meyve üreticilerin radarına girdi: Bunu eken kazanıyor

Longan, Çin, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde uzun yıllardır tüketiliyor. Bölgede günlük beslenmenin parçası olan meyve, kültürel açıdan da önemli bir yere sahip.

Brezilya'da ise durum farklı. Longan henüz birçok tüketici tarafından bilinmiyor. Bu da üreticiler için yeni bir pazar oluşturma fırsatı sunuyor.

Longanın en büyük avantajlarından biri ise liçiye olan benzerliği. İki meyve aynı aileden geliyor. Liçiyi tanıyan tüketiciler, longanı daha kolay anlayabiliyor. Aynı zamanda farklı bir ürün olması da merak uyandırıyor.

Haberde üretim miktarı, ekili alan, satış fiyatı veya dağıtım ağıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.