Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DOFER) paylarının fiyatlarında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (DOFER)



• Pay Başına Brüt Temettü: 0,1899235 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,1614349 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 31,61 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY), %462,96296 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Goodyear Lastikleri’nin 270.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere %462,96296 oranında artırılarak 1.520.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 1.250.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanacak.

Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 2 Temmuz 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 3 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 6 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

GOODY paylarında önceki kapanış fiyatı 17,62 TL olurken, %462,96296 bedelsiz sermaye artırımı sonrası bölünme sonrası teorik fiyat 3,1299 TL olarak hesaplandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)



• %462,96296 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,13 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)