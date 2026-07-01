Borsa İstanbul’da gong Beta Enerji için çaldı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde, Yatırım Finansman Menkul Değerler’in (YF) eş liderliğinde halka arz sürecini tamamlayan Beta Enerji, BETAE koduyla, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı.

Yatırımcılardan yaklaşık 14 kat talep gören şirketin gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakkı Mert Dağsuyu, Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ersen Sevdi, Beta Enerji CFO’su Serhat Yağcı, Beta Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Bahar Dağsuyu Döner, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Poyraz Koğacıoğlu, TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tijen Kandemir, Yatırım Finansman Kurumsal Finansman Müdürü Eda Önder Öztürk ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Beta Enerji’nin bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen, bu güzel halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Beta Enerji, sürekli olarak geliştirdiği ürün portföyü ile sanayi başta olmak üzere çeşitli sektörlere enerji çözümleri sunmaktadır. Bu başarılı işleriyle ve büyümesiyle ülkemizin en büyük bin sanayi şirketi arasına girmeyi başarmıştır. Beta Enerji, büyüme hedefine uygun bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bugün ise Borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği geliri, büyümesinin, yatırımlarının finansmanında kullanacak ve işletme sermayesini güçlendirecektir.

Bu önemli halka arzdan dolayı emeği geçen herkese; başta kıymetli şirketimizin değerli yöneticilerine, özverili aracı kurumlarımızın gayretli çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Beta Enerji’ye Borsamıza, Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına bu halka arzın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Halka arzın yaklaşık 50 yıllık emeğin, üretimin ve kararlılığın yeni bir aşamaya taşındığı önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, "Bugün bizim için sadece bir gong töreni değil, aynı zamanda Beta Enerji'nin geleceğine yatırımcılarımızla birlikte yön vereceğimiz yeni bir dönemin başlangıcıdır. Halka arzımızı, şirketimizin uzun vadeli vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olarak görüyoruz. Elde edeceğimiz kaynağı büyüme yatırımlarımızı desteklemek ve işletme sermayemizi güçlendirmek amacıyla değerlendireceğiz. Altı kıtada 80'den fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak, üretim gücümüzü, teknoloji kabiliyetimizi ve ihracat ağımızı daha da büyüterek küresel ölçekte çok daha güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bugünden itibaren Beta Enerji'nin başarı hikayesi çok daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle birlikte yazılacak. Bu süreçte yatırımcılarımızla açık, şeffaf ve sürdürülebilir bir iletişim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz. Bizlere güvenen SPK ve Borsa İstanbul'un değerli yöneticileri, yatırımcılarımız, halka arz sürecinde emeği geçen lider aracı kurumlarımız TSKB ve Ziraat Yatırım başta olmak üzere süreçte yer alan tüm ekip ve çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

TSKB Proje Lideri Uğur Aydın Ünüvar ise gong töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Küresel ekonomide sürdürülebilirliğin, enerji arz güvenliğinin ve teknolojik dönüşümün en kritik gündem maddeleri olduğu bir dönemden geçiyoruz. Beta Enerji, güçlü Ar-Ge yapısı, yüksek üretim kapasitesi ve vizyoner yönetimiyle sadece bugünün değil, yarının dünyasına da yön veren bir aktör konumundadır. Konsorsiyum Liderleri olarak, böylesine şeffaf, kurumsal ve büyüme potansiyeli yüksek bir şirketi sermaye piyasalarımıza kazandırıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Ziraat Yatırım liderliği ve YF liderliğinde gerçekleşen halka arz, son dönemlerin talep toplama yöntemi ile yapılan en başarılı halka arzlarından biri oldu. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı 1.124.953 olarak gerçekleşti. Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına 2,46 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına 10,20 kat ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcı tahsisatına ise 88,66 kat talep gelmiştir. Halka arz kapsamında 60.750.000 TL nominal değerli payların tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 2,43 milyar TL olarak gerçekleşti. Bugün Beta Enerji, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayarak sermaye piyasalarındaki yolculuğuna güçlü bir adım atıyor. Bu başarılı halka arz sürecinin gerçekleştirilmesinde emeği bulunan başta SPK ve Borsa İstanbul’a, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tijen Kandemir ve ekibine, Yatırım Finansman ve tüm konsorsiyum üyelerine, süreç boyunca katkı sağlayan herkese ve tabii ki halka arza yoğun ilgi göstererek Beta Enerji’ye güven duyan tüm yatırımcılarımıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin teknoloji geliştiren, katma değer üreten ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketlerinin sermaye piyasaları aracılığıyla büyümesi büyük önem taşıyor. Beta Enerji’nin halka arzının da bu hedefe önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.‘nin Borsa İstanbul’daki yolculuğunun şirketimize, yatırımcılarımıza ve ülkemiz sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.”