Borsada yükseliş rüzgarı: BIST 100 yeniden 14.350 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü güçlü alımlarla tamamladı. Bankacılık hisselerinin de destek verdiği yükselişle endeks yüzde 1,62 değer kazanırken, piyasalarda gözler ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrildi.

BIST 100 günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 228,77 puan artışla 14.350,60 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 193,5 milyar lira olurken, piyasada alıcılı görünüm öne çıktı.

Bankacılık hisseleri yükselişe destek verdi

Sektör endeksleri incelendiğinde bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi ise yüzde 0,57 değer kazandı. En fazla yükselen sektör yüzde 3,23 ile finansal kiralama ve faktoring olurken, en fazla değer kaybeden sektör yüzde 1,38 ile sigorta olarak kaydedildi.

Küresel gündemde ABD-İran görüşmeleri yer alıyor

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD ile İran arasında sürdüğü belirtilen dolaylı teknik görüşmelere ilişkin haber akışını yakından takip etti. Taraflardan gelen farklı açıklamalar müzakerelerin geleceğine ilişkin belirsizliği artırırken, uluslararası piyasalarda temkinli görünümün korunmasına neden oldu. Öte yandan teknoloji sektöründe çip hisselerinde görülen satışlar küresel borsalarda karışık bir seyre yol açtı.

Gözler ABD istihdam verisinde

Analistler, piyasaların odağında yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunduğunu belirtiyor. Yurt içinde ise haftalık para ve banka istatistikleri yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

Teknik seviyeler

Analistlere göre teknik görünümde 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri BIST 100 endeksi için direnç konumunda bulunuyor. Olası geri çekilmelerde ise 14.200 ve 14.100 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.