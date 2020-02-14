Yurtdışı satın almalar tam gaz devam ediyor - Ekonomist

Yurtdışı satın almalar tam gaz devam ediyor
Türkiye’de satın alma ve birleşme işlemleri son yıllarda düşüş eğilimi içinde. Yıllık 30 milyar dolar civarında işlemlerin olduğu dönemlerden 10 milyar dolar hacimli yıllara geldik.
Özellikle 2019 yılında 300 işlemde sadece 5 milyar dolar civarında hacim gerçekleşti. Türk şirketlerinin son yıllarda yurtdışı tarafta yaptığı işlemlerin ise ses getirdiğini söylemek mümkün.
Geçen yıl da Türkiye sermayeli şirketler, yurtdışında varlık alımları ve varlık satışları yaptılar. 2019 yılında 20 satın alma ve dokuz satış işleminde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık hacim oldu.
2017’deki 19 işlemde 750 milyon dolarlık hacim hariç tutulduğunda, son 10 yılda 1 milyar doların altına hiç düşülmedi.
Yıldız Holding’in United Biscuits’i 3,2 milyar dolara satın aldığı, TPAO’nun Şahdeniz ve Güney Kafkasya Boru Hattı’nın yüzde 10’una 1,5 milyar dolar yatırım yaptığı 2014 yılında ise 41 işlemde yaklaşık 6,5 milyar dolarlık hacimle rekor kırılmıştı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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